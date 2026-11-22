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करीब 80 साल पहले देशवासियों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। अब लोकतंत्र और वोट के अधिकार को बचाने के लिए भी लोगों को एकजुट होना होगा। कार्यक्रम में पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।चौ. बीरेंद्र सिंह ने कहा कि देश ने करीब दो हजार साल की गुलामी देखी है और अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट हुआ तो अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा।उन्होंने आरोप लगाया कि आज भाजपा सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। किसानों की फसलें एमएसपी से कम दामों पर खरीदी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज लड़ाई केवल चुनाव जीतने और हारने की नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, मतदान के अधिकार और लोगों के हकों को सुरक्षित रखने की है।इस मौके पर जिलाध्यक्ष ऋषिपाल हैतबतपुर, दलबीर श्योकंद, राममेहर दनौदा, हरेंद्र सिंह, संजीव डूमरखा, सुरेंद्र गर्ग, ईश्वर छात्तर, दिनेश थुआ, डॉ. राजेश श्योकंद, कुमार अनिल, दीपक डूमरखा, मंजीत पालवां और विक्रम श्योकंद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।चौ. बीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा जाति और धर्म की राजनीति करके सत्ता में बनी हुई है। गरीब, युवा, किसान और मजदूर के हक की लड़ाई राहुल गांधी मजबूती से लड़ रहे हैं। सभी वर्ग एकजुट हो जाएं तो भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि 2029 के चुनाव से पहले ही भाजपा के नेता मैदान छोड़ देंगे।पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने ईवीएम को लेकर भाजपा के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं और उनके परिणाम सबके सामने हैं। भाजपा के पुराने तर्क अब फेल होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए तो उन्हें देशद्रोही तक कहा गया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उद्योगपतियों के सामने मुनाफा बढ़ने के बावजूद रोजगार, वेतन और निवेश में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने की बात स्वीकार की है।बृजेंद्र सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप से प्रधानमंत्री की तारीफ करवाने के लिए एजेंसी हायर की गई और इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हर मुद्दे पर नेहरू, कांग्रेस और हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करती रही है लेकिन लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी सरकार बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है।