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उचाना। कहसून गांव में 40 वर्षीय राजू की हत्या के मामले में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से इन्कार कर दिया। वीरवार सुबह नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी परिजनों ने शव नहीं उठाया। इसके चलते शव अस्पताल में ही रखा रहा।परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। इसको लेकर दिनभर पुलिस अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत चलती रही लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई।मृतक के भतीजे नवाब ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बुधवार को गांव के राहुल और गौरव को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बाइक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई थी। आरोप है कि राहुल और गौरव को शक था कि उनके पिता कृष्णा ने पुलिस को उनके बारे में मुखबिरी की है। इसी बात को लेकर बुधवार दिनभर आरोपियों के परिवार के सदस्य उनके साथ गाली-गलौज करते रहे।नवाब के अनुसार, बुधवार शाम को राहुल और उसके परिजनों ने उनके घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। इस दौरान तेजधार हथियार से किए गए वार में उनके चाचा राजू की मौत हो गई, जबकि उनके पिता कृष्ण समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।शिकायत पर उचाना थाना पुलिस ने रमेश, विजय, सावन, बलराम, जसबीर, राहुल, गौरव, विशाल, विकास, दिलबाग, निरंजन, जोनी, विक्रम और ममता के खिलाफ हत्या सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की पांच टीमें गठित की गई हैं। इनमें सीआईए, डिटेक्टिव स्टाफ और उचाना थाना की टीमें शामिल हैं। पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।