विज्ञापन

डॉ. अंशुल तोमर ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से अंग्रेजी विषय में पीएचडी और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद से अंग्रेजी में एमए की पढ़ाई की है। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में ''लाइफ: द सैंक्चुअरी'', ''वोवन वर्ड्स'', ''साइलेंट प्रॉमिसेज'' और ''अ हाउस फुल ऑफ डॉटर्स'' शामिल हैं। इन रचनाओं में उन्होंने जीवन, मानवीय संवेदनाओं और समाज से जुड़े विभिन्न विषयों को शब्द दिए हैं। सम्मान मिलने पर डॉ. अंशुल ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय परिवार के सहयोग को दिया।उन्होंने इसे अपने पति विकाश विजयराज को समर्पित किया। साथ ही सास-ससुर के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उनके प्रोत्साहन, समझदारी और निरंतर सहयोग ने उन्हें आगे बढ़ने व अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर दिया। डॉ. अंशुल की उपलब्धि पर जींद के साहित्यकारों और लेखकों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि डॉ. अंशुल भविष्य में भी अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य जगत में योगदान देती रहेंगी। उनकी सफलता शिक्षा और लेखन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की इच्छुक महिलाओं के लिए प्रेरणा है।