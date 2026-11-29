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उन्होंने कहा कि अस्पताल में आए दिन हो रही घटनाएं शर्मनाक हैं। इन्हें रोकने के लिए कार्रवाई जरूरी है। मरीज इलाज करवाने के लिए अस्पताल आते हैं लेकिन यहां उन्हें बेहतर इलाज और सुविधाओं के बजाय विवादों का सामना करना पड़ रहा है।डिप्टी स्पीकर ने घायल कौशल्या से मुलाकात कर घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सकों को उनके बेहतर इलाज के निर्देश दिए। अस्पताल के माहौल पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अब यह अस्पताल जैसा नहीं रह गया है। यहां आए दिन ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर भी शर्म आती है। यदि सोशल मीडिया पर लोगों से अस्पताल के माहौल और सुविधाओं के बारे में राय ली जाए तो 80 प्रतिशत लोग अस्पताल के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया देंगे।उन्होंने बताया कि दो दिन पहले भी एक व्यक्ति ने फोन कर अस्पताल में उचित देखभाल नहीं होने की शिकायत की थी। उस समय बाहर होने के कारण वह अस्पताल नहीं पहुंच सके थे। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत है। चिकित्सकों और कर्मचारियों को मरीजों व उनके परिजनों के साथ जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए।डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अस्पताल में पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं। पॉलीक्लिनिक सहित तीन से चार मामलों की जांच पहले से लंबित है। अब ताजा मारपीट की घटना भी जांच के दायरे में है। इस संबंध में डीसी से भी बातचीत हो चुकी है। खेल मंत्री गौरव गौतम के अस्पताल आने और उनके निर्देशों के बाद मामले की जांच शुरू की गई है। डिप्टी स्पीकर ने अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट संदेश दिया कि मरीजों की सुरक्षा, कर्मचारियों के व्यवहार और शिकायतों के समाधान को लेकर कदम उठाने होंगे। केवल जांच कमेटियां गठित करने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी बल्कि दोषियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई भी करनी होगी। अस्पताल में ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए, जहां मरीज और उनके परिजन बिना किसी डर और परेशानी के अपना इलाज करवा सकें।नागरिक अस्पताल के कमरा नंबर 22 में वार्ड बॉय अमित कुमार और भाजपा महिला मंडल अध्यक्ष कौशल्या के बीच हुई मारपीट के मामले में जांच कमेटी सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रविवार को कमेटी ने डॉ. राजेश भोला सहित घटना के समय कमरे में मौजूद अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। कमेटी की ओर से सभी संबंधित पक्षों के बयान और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह देखना अहम होगा कि मामले में किसकी जिम्मेदारी तय होती है और अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।अस्पताल में मरीज के साथ हुई मारपीट के मामले की जांच की जा रही है। रविवार को बयान दर्ज किए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद कमेटी उनको रिपोर्ट सौपेंगी। इसके आधार पर मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी।