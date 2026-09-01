Jind News: राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर और हल्द्वानी की घटना के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

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जींद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सोमवार शाम जींद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से की गई शुद्धिकरण की घटना और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता रानी तालाब स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर चौक पर सफाई कर्मचारियों के धरना स्थल पर एकत्रित हुए और भाजपा के खिलाफ रोष जताया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल हैबतपुर ने की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में सभी राजनीतिक दलों और विचारधाराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी राजनीतिक नेता या विपक्षी दल से जुड़े स्थान अथवा कार्यक्रम को लेकर इस तरह की कार्रवाई समाज में वैमनस्य पैदा कर सकती है। उन्होंने भाजपा से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। इस अवसर प र रघुबीर भारद्वाज, कमल चौहान, राजू लखीना, प्रमोद सहवाग, वजीर गांगोली, महावीर गुप्ता मौजूद रहे। संवाद