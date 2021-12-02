Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Celebrate the festival of Shani, but protect your health from the smoke of firecrackers.

Jind News: रोशनी का त्योहार मनाएं, पटाखों के धुएं से सेहत बचाएं

Sat, 07 Nov 2026 12:43 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Celebrate the festival of Shani, but protect your health from the smoke of firecrackers.
जींद। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद की रसायन विज्ञान की प्राध्यापिका सविता लाठर ने लोगों से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल दिवाली मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिवाली पर रोशनी और खुशियों का आनंद लें लेकिन पटाखों के धुएं से अपनी सेहत को खतरे में न डालें। पटाखों से निकलने वाला जहरीला धुआं फेफड़ों, आंखों, गुर्दों और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पटाखों में कैडमियम, कॉपर, मर्करी, बेरियम और लेड जैसी हानिकारक धातुएं मौजूद होती हैं। इनके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। वहीं, पटाखों का धुआं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से हवा को प्रदूषित करता है। इससे सांस की नली में जलन और सूजन हो सकती है। अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को घुटन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
विज्ञापन

आंखों और किडनी पर भी पड़ता है असर
सविता लाठर के अनुसार बेरियम और लेड जैसे तत्व तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं जबकि कैडमियम और कॉपर के संपर्क में आने से गुर्दों, फेफड़ों और आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि त्योहार की खुशी में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दिवाली पर पटाखों के बजाय दीप जलाने, घरों को सजाने और परिवार के साथ खुशियां बांटने को प्राथमिकता दें, ताकि रोशनी का यह पर्व वास्तव में खुशहाल और सेहतमंद बन सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed