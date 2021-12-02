Jind News: रोशनी का त्योहार मनाएं, पटाखों के धुएं से सेहत बचाएं

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उन्होंने बताया कि पटाखों में कैडमियम, कॉपर, मर्करी, बेरियम और लेड जैसी हानिकारक धातुएं मौजूद होती हैं। इनके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। वहीं, पटाखों का धुआं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से हवा को प्रदूषित करता है। इससे सांस की नली में जलन और सूजन हो सकती है। अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को घुटन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।सविता लाठर के अनुसार बेरियम और लेड जैसे तत्व तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं जबकि कैडमियम और कॉपर के संपर्क में आने से गुर्दों, फेफड़ों और आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि त्योहार की खुशी में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दिवाली पर पटाखों के बजाय दीप जलाने, घरों को सजाने और परिवार के साथ खुशियां बांटने को प्राथमिकता दें, ताकि रोशनी का यह पर्व वास्तव में खुशहाल और सेहतमंद बन सके।