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प्रदेश के 16 जिलों में वीरवार को एक साथ इस सुविधा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुनानगर से वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया। जींद में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा मुख्य अतिथि रहे।डॉ. मिड्ढा ने कहा कि अमृत फार्मेसी के माध्यम से मरीजों को प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियों की गुणवत्तापूर्ण और असली ब्रांडेड दवाइयां रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे विशेषकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को इलाज के दौरान दवाइयों पर होने वाले खर्च में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।कार्यक्रम में एडीसी प्रदीप कौशिक, जिला परिषद चेयरपर्सन मनीषा रंधावा, नगर परिषद चेयरपर्सन डॉ. अनुराधा सैनी, सिविल सर्जन डॉ. सुमन कोहली, उप सिविल सर्जन डॉ. दिनेश गुप्ता, कुलदीप रंधावा, गोविंद सैनी, कोमल देशवाल, सुनील वशिष्ठ मौजूद रहे।डिप्टी स्पीकर ने बताया कि अमृत फार्मेसी को 24 घंटे सातों दिन संचालित करने की व्यवस्था की गई है। इससे नागरिक अस्पताल में भर्ती या उपचार के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों को रात के समय भी दवाइयों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपात स्थिति में मेडिकल स्टोर खुलने का इंतजार भी नहीं करना होगा।फार्मेसी में दवाइयों के अलावा हृदय रोग के इलाज में इस्तेमाल होने वाले स्टेंट और पेसमेकर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही हड्डियों के ऑपरेशन में उपयोग होने वाले घुटने और कूल्हे के इंप्लांट, प्लेट और स्क्रू भी निर्धारित रियायती दरों पर मिलेंगे। इससे गंभीर बीमारियों और सर्जरी का खर्च कम करने में मदद मिलेगी।