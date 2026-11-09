Jind News: सफीदों मंडी में झराई के नाम पर 70 मण धान चोरी करने का आरोप, आढ़ती को नोटिस

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इस संबंध में यूनियन के जिला प्रधान नवीन मलिक ने मार्केट कमेटी सचिव मनोज पारासर को शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर मार्केट कमेटी ने संबंधित आढ़ती को नोटिस जारी कर 24 घंटे में लिखित जवाब मांगा है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर लाइसेंस की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।भाकियू के जिला प्रधान नवीन मलिक ने मार्केट कमेटी सचिव मनोज पारासर को दी शिकायत में आरोप लगाया कि मंडी में धान की सफाई के नाम पर किसानों से तय मात्रा से अधिक धान लिया जा रहा है। झराई के दौरान झाड़ू से धान निकालकर अलग किया जाता है और इस तरह किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने जुगलाल लक्ष्मी नारायण ट्रेडिंग की दुकान पर 70 मण से अधिक धान की चोरी होने का दावा किया है। नवीन मलिक ने मौके पर वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक मजदूर धान की ढेरी से धान निकालता दिखाई दे रहा है।नवीन मलिक ने आरोप लगाया कि मंडी में अन्य आढ़तियों के यहां भी इस तरह की अनियमितताएं हो सकती हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच करवाने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और संबंधित आढ़ती का लाइसेंस रद करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर यूनियन आंदोलन करेगी। यूनियन ने 31 अक्तूबर को जारी निर्देशों की पालना नहीं होने का आरोप भी लगाया है। अब आढ़ती के जवाब और मार्केट कमेटी की जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।