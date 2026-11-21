Jind News: सीआरएसयू के युवा महोत्सव में दिखाई अभिनय व कला की प्रतिभा
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:09 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:09 PM IST
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जुलाना। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (सीआरएसयू), जींद में आयोजित युवा महोत्सव में शानदार उपलब्धि हासिल की है। करेला झमोला गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर टीम को 31 हजार रुपये की नकद इनामी राशि देकर सम्मानित किया गया।
विद्यालय के अध्यापक अजित ने बताया कि सीआरएसयू में 19 और 20 नवंबर को आयोजित युवा महोत्सव में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में करेला झमोला स्कूल की छात्राओं ने पूरे आत्मविश्वास और बेहतर तालमेल के साथ प्रस्तुति दी। उनके अभिनय, कला और प्रभावशाली मंचन ने निर्णायक मंडल का ध्यान आकर्षित किया। इसके आधार पर टीम को दूसरा स्थान मिला।
उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे छात्राओं की कड़ी मेहनत, लगन और लगातार किया गया अभ्यास रहा। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा के दम पर यह साबित किया कि हुनर किसी क्षेत्र या संसाधन का मोहताज नहीं होता।
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अध्यापक अजित ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों ने छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद
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विद्यालय के अध्यापक अजित ने बताया कि सीआरएसयू में 19 और 20 नवंबर को आयोजित युवा महोत्सव में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में करेला झमोला स्कूल की छात्राओं ने पूरे आत्मविश्वास और बेहतर तालमेल के साथ प्रस्तुति दी। उनके अभिनय, कला और प्रभावशाली मंचन ने निर्णायक मंडल का ध्यान आकर्षित किया। इसके आधार पर टीम को दूसरा स्थान मिला।
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उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे छात्राओं की कड़ी मेहनत, लगन और लगातार किया गया अभ्यास रहा। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा के दम पर यह साबित किया कि हुनर किसी क्षेत्र या संसाधन का मोहताज नहीं होता।
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अध्यापक अजित ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों ने छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद