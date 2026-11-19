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प्रतियोगिताओं के परिणामों में राजकीय महिला महाविद्यालय जींद और एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना का दबदबा रहा। समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिड्डा मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए।मिड्डा ने विजेता प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। युवा महोत्सव जैसे आयोजन विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा को सामने लाने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का सशक्त माध्यम हैं।उन्होंने कहा कि हरियाणवी संस्कृति और लोककलाओं को ऐसे मंचों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर प्रो. विशाल रेढ़ू, मनोज सिवाच, हिमांशु गर्ग, बबीता पवार, अनिता, पुष्पा और निशा मौजूद रहे।प्रतियोगिताओं में राजकीय महिला महाविद्यालय जींद की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप डांस जनरल, कोरियोग्राफी, संस्कृत नाटक, हरियाणवी लोकगीत, हरियाणवी सांग, रसिया ग्रुप डांस, क्लासिकल सोलो और हरियाणवी सोलो डांस में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अलावा फोक सॉन्ग जनरल और रिचुअल प्रतियोगिता में भी महाविद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया। मूक अभिनय प्रतियोगिता में महाविद्यालय की टीम दूसरे स्थान पर रही।एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना के प्रतिभागियों ने ग्रुप सॉन्ग जनरल, हरियाणवी गजल, मूक अभिनय, वेस्टर्न वोकल सोलो, पॉप सॉन्ग, जनरल ग्रुप सॉन्ग और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट सोलो नॉन पर्कशन और ताल वाद्य प्रतियोगिताओं में भी महाविद्यालय के प्रतिभागी अव्वल रहे। केएम राजकीय महाविद्यालय नरवाना ने लाइट वोकल इंडियन प्रतियोगिता में प्रथम और हरियाणवी गजल में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। क्लासिकल वोकल सोलो में एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना प्रथम तथा राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना द्वितीय स्थान पर रहा। वहीं, लाइट वोकल इंडियन में राजकीय महिला महाविद्यालय जींद और एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे।