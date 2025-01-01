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उचाना। संस्कृत अध्यापकों को हिंदी पीजीटी पदों पर पदोन्नति का लाभ देने की मांग को लेकर संस्कृत यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा नियमावली 2012 में संशोधन करवाने की मांग रखी। विधायक ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाकर आवश्यक संशोधन करवाने का प्रयास करेंगे। विधायक ने कहा कि संस्कृत अध्यापक विद्यालयों में हिंदी विषय भी पढ़ाते हैं, इसलिए उनके शिक्षण अनुभव को हिंदी पीजीटी पदोन्नति में मान्यता मिलनी चाहिए। यूनियन प्रधान डॉ. श्रीभगवान ने बताया कि मांग के समर्थन में सेवा नियमों, तथ्यों और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया। इस अवसर पर रामप्रसाद, शीशपाल शास्त्री, योगराज, महावीर शास्त्री, सत्यनारायण शास्त्री सहित अन्य अध्यापक मौजूद रहे। संवाद