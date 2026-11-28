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यह संदेश शनिवार को सामाजिक संस्था सोसाइटी फोर एडवांसमेंट ऑफ विलेज एंड अर्बन एनवायरमेंट (सेव) की ओर से चलाए गए स्वच्छता व जागरूकता अभियान के दौरान दिया गया।संस्था की ओर से रेलवे रोड पर पटियाला चौक से अपोलो चौक तक सफाई व जागरूकता अभियान चलाया गया। यह संस्था का 488वां अभियान था, जिसकी अध्यक्षता प्रधान नरेंद्र नाडा ने की। अभियान के दौरान सदस्यों ने लोगों को खुले में कचरा न फेंकने और डस्टबिन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया।प्रधान नरेंद्र नाडा ने कहा कि कई लोग वाहन में खाने-पीने की वस्तुओं का सेवन करने के बाद उनके रैपर और अन्य कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। पैदल चलने वाले लोग भी अक्सर यही गलती करते हैं, जिससे सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलती है। उन्होंने कहा कि कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालें और नगर परिषद की कचरा उठाने वाली गाड़ी में ही कचरे का निस्तारण करें।उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ वातावरण से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और बच्चों को भी साफ-सुथरा परिवेश मिलेगा।इस अवसर पर अजमेर सिंह चौहान, सीएसआई बलबीर श्योकंद, रोहताश गुप्ता, पवन देशवाल, बलबीर सिंह ईगराह, हरबीर सिंह, सुजान सिंह पूनिया, अजीत सिंह मलिक, बलजीत सिंह रेढू, संजय सैनी और अजय नागपाल मौजूद रहे।