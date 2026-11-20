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रेलवे की ओर से ट्रेन नंबर 04745 कुरुक्षेत्र-फुलेरा स्पेशल का संचालन 18 से 21 नवंबर तक किया जा रहा है। यह ट्रेन रात 11:30 बजे कुरुक्षेत्र से रवाना होकर कैथल के रास्ते रात करीब एक बजे नरवाना पहुंचेगी। यहां से रात 1:25 बजे जींद और पौने दो बजे के आसपास जुलाना पहुंचेगी। इसके बाद रोहतक, अस्थल बोहर, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल और नीमकाथाना सहित विभिन्न स्टेशनों से होते हुए सुबह करीब सात बजे रींगस पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद ट्रेन सुबह करीब साढ़े आठ बजे फुलेरा पहुंचेगी। ट्रेन में 12 साधारण और दो गार्ड डिब्बों सहित कुल 14 डिब्बे लगाए गए हैं।वापसी में ट्रेन नंबर 04746 फुलेरा-कुरुक्षेत्र स्पेशल 19 से 22 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 9:50 बजे फुलेरा से रवाना होगी। करीब 10:20 बजे रींगस से चलकर दोपहर बाद लगभग चार बजे जुलाना, साढ़े चार बजे जींद और पांच बजे नरवाना पहुंचेगी। इसके बाद कैथल होते हुए रात करीब आठ बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेगी।जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटूश्याम धाम जाते हैं। स्पेशल ट्रेन से उन्हें रींगस तक पहुंचने के लिए सीधी रेल सुविधा मिल रही है। रेलवे का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध करवाना है।