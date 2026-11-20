Jind News: खाटूश्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे की सौगात, जींद से रोजाना 50 से अधिक यात्री कर रहे सफर
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:16 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:16 PM IST
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जींद। खाटूश्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेन राहत लेकर आई है। देवउठनी एकादशी के अवसर पर कुरुक्षेत्र से फुलेरा के बीच शुरू की गई अनारक्षित स्पेशल ट्रेन से जींद जिले के 50 से अधिक यात्री रोजाना राजस्थान के रींगस तक सफर कर रहे हैं। ट्रेन का ठहराव जींद, नरवाना और जुलाना रेलवे स्टेशन पर दिया गया है। रींगस पहुंचने के बाद श्रद्धालु सड़क मार्ग से खाटूश्याम धाम पहुंच सकते हैं।
रेलवे की ओर से ट्रेन नंबर 04745 कुरुक्षेत्र-फुलेरा स्पेशल का संचालन 18 से 21 नवंबर तक किया जा रहा है। यह ट्रेन रात 11:30 बजे कुरुक्षेत्र से रवाना होकर कैथल के रास्ते रात करीब एक बजे नरवाना पहुंचेगी। यहां से रात 1:25 बजे जींद और पौने दो बजे के आसपास जुलाना पहुंचेगी। इसके बाद रोहतक, अस्थल बोहर, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल और नीमकाथाना सहित विभिन्न स्टेशनों से होते हुए सुबह करीब सात बजे रींगस पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद ट्रेन सुबह करीब साढ़े आठ बजे फुलेरा पहुंचेगी। ट्रेन में 12 साधारण और दो गार्ड डिब्बों सहित कुल 14 डिब्बे लगाए गए हैं।
वापसी में दोपहर बाद पहुंचेगी जींद
वापसी में ट्रेन नंबर 04746 फुलेरा-कुरुक्षेत्र स्पेशल 19 से 22 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 9:50 बजे फुलेरा से रवाना होगी। करीब 10:20 बजे रींगस से चलकर दोपहर बाद लगभग चार बजे जुलाना, साढ़े चार बजे जींद और पांच बजे नरवाना पहुंचेगी। इसके बाद कैथल होते हुए रात करीब आठ बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेगी।
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जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटूश्याम धाम जाते हैं। स्पेशल ट्रेन से उन्हें रींगस तक पहुंचने के लिए सीधी रेल सुविधा मिल रही है। रेलवे का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध करवाना है। -रणधीर सिंह, स्टेशन अधीक्षक रेलवे जंक्शन नरवाना।
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रेलवे की ओर से ट्रेन नंबर 04745 कुरुक्षेत्र-फुलेरा स्पेशल का संचालन 18 से 21 नवंबर तक किया जा रहा है। यह ट्रेन रात 11:30 बजे कुरुक्षेत्र से रवाना होकर कैथल के रास्ते रात करीब एक बजे नरवाना पहुंचेगी। यहां से रात 1:25 बजे जींद और पौने दो बजे के आसपास जुलाना पहुंचेगी। इसके बाद रोहतक, अस्थल बोहर, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल और नीमकाथाना सहित विभिन्न स्टेशनों से होते हुए सुबह करीब सात बजे रींगस पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद ट्रेन सुबह करीब साढ़े आठ बजे फुलेरा पहुंचेगी। ट्रेन में 12 साधारण और दो गार्ड डिब्बों सहित कुल 14 डिब्बे लगाए गए हैं।
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वापसी में दोपहर बाद पहुंचेगी जींद
वापसी में ट्रेन नंबर 04746 फुलेरा-कुरुक्षेत्र स्पेशल 19 से 22 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 9:50 बजे फुलेरा से रवाना होगी। करीब 10:20 बजे रींगस से चलकर दोपहर बाद लगभग चार बजे जुलाना, साढ़े चार बजे जींद और पांच बजे नरवाना पहुंचेगी। इसके बाद कैथल होते हुए रात करीब आठ बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेगी।
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जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटूश्याम धाम जाते हैं। स्पेशल ट्रेन से उन्हें रींगस तक पहुंचने के लिए सीधी रेल सुविधा मिल रही है। रेलवे का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध करवाना है। -रणधीर सिंह, स्टेशन अधीक्षक रेलवे जंक्शन नरवाना।