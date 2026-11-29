विज्ञापन



इस जीत के साथ युवराज ने 17 से 24 दिसंबर तक पटना (बिहार) में होने वाली 10वीं राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हरियाणा की टीम में जगह बनाई है।

युवराज के कोच एवं बड़े भाई राजेश जाखड़ ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश की 25 टीमों के 250 मुक्केबाजों ने भाग लिया। युवराज 2022 से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वर्ष उन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। विज्ञापन

युवराज और उनके कोच के एचडी स्कूल पहुंचने पर विद्यालय प्रबंधन समिति के रमेश गुलिया, बलराज फोगाट, विशाल नेहरा, हेमंत गुलिया और विद्यालय परिवार ने स्वागत किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस जीत के साथ युवराज ने 17 से 24 दिसंबर तक पटना (बिहार) में होने वाली 10वीं राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हरियाणा की टीम में जगह बनाई है।युवराज के कोच एवं बड़े भाई राजेश जाखड़ ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश की 25 टीमों के 250 मुक्केबाजों ने भाग लिया। युवराज 2022 से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वर्ष उन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था।युवराज और उनके कोच के एचडी स्कूल पहुंचने पर विद्यालय प्रबंधन समिति के रमेश गुलिया, बलराज फोगाट, विशाल नेहरा, हेमंत गुलिया और विद्यालय परिवार ने स्वागत किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विज्ञापन

विज्ञापन

झज्जर। गांव भुरावास के अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज युवराज जाखड़ ने जींद में आयोजित सातवीं हरियाणा राज्य सीनियर पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। 23 से 27 नवंबर तक आयोजित प्रतियोगिता के 85 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में युवराज ने यूथ एशियाई स्वर्ण पदक विजेता लोकेश को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से हराया।