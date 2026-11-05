Jhajjar-Bahadurgarh News: शहर और सदर थाना से महज 250 मीटर की दूरी से युवती का अपहरण

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सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि बुधवार को उसकी बेटी परिवार के सदस्य के साथ बाजार आई थी। डायमंड चौक पर उसकी मां दुकान से सामान खरीद रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक पहुंचे और युवती को जबरदस्ती अपने साथ ले गए।परिजनों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुके थे। घटना के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस पहुंची। पुलिस आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि आरोपियों का पता लग सके। साथ ही जिस बाइक पर आरोपी आए थे, उसके बारे में भी पुलिस पता लगाने में जुटी है।वर्जनयुवती को जबरदस्ती ले जाने का मामला संज्ञान में आया था। सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।