Jhajjar-Bahadurgarh News: डीएचएल कोरियर के नाम पर महिला से 1,00,998 रुपये की साइबर ठगी

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इसके बाद आरोपी ने व्हाट्सएप पर डीएचएल कोरियर आईडी का कार्ड भेजकर 6 लाख 80 हजार रुपये देने की बात कही। बताया कि रात तक रकम मिल जाएगी, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए 35 हजार रुपये जमा कराने होंगे।महिला ने आरोपी पर विश्वास कर उसके बताए स्कैनर के माध्यम से गांव के अलग-अलग व्यक्तियों से रुपये जमा करवाए। कुल 11 बार में 1,00,998 रुपये आरोपी के खातों में डलवा दिए। बाद में परिवार के सदस्यों से बातचीत करने पर उसे साइबर ठगी का पता चला। इसके बाद महिला ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। संवाद