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जिला परियोजना अधिकारी अनिल शर्मा के नेतृत्व में 30 अक्तूबर को जिला स्तरीय बाल वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसमें विजेता टीमों ने 27 और 28 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक प्रतिभा, नवाचार और शोध क्षमता का प्रदर्शन किया। विज्ञापन

इस उपलब्धि पर जिला परियोजना अधिकारी, जिला समन्वयक, विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य और शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बधाई दी। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मार्गदर्शक शिक्षकों और अभिभावकों के प्रयासों की सराहना की। जिला परियोजना अधिकारी अनिल शर्मा के नेतृत्व में 30 अक्तूबर को जिला स्तरीय बाल वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसमें विजेता टीमों ने 27 और 28 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक प्रतिभा, नवाचार और शोध क्षमता का प्रदर्शन किया।इस उपलब्धि पर जिला परियोजना अधिकारी, जिला समन्वयक, विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य और शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बधाई दी। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मार्गदर्शक शिक्षकों और अभिभावकों के प्रयासों की सराहना की।

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झज्जर। कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में झज्जर जिले की चार टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में बाल भारती स्कूल के दो विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जगह बनाई। इनमें अंश का चयन जूनियर वर्ग और यश का चयन सीनियर वर्ग में हुआ है।