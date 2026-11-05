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Jhajjar-Bahadurgarh News: गवाहों के बयानों में विरोधाभास, पुलिसकर्मी से मारपीट के तीन आरोपी बरी

Thu, 05 Nov 2026 02:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:34 AM IST
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Three accused of assaulting a policeman acquitted due to contradictory statements of witnesses
झज्जर। सरकारी ड्यूटी के दौरान एएसआई से मारपीट और उसकी वर्दी फाड़ने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने उमेश, रोहित और दिनेश को बरी कर दिया है। अदालत ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास और स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति के चलते आरोपियों को संदेह का लाभ दिया।
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अदालत में पेश मामले के अनुसार घटना 18 मई 2023 की है। झज्जर थाने के तत्कालीन एएसआई कृष्ण कुमार गुढ़ा फ्लाईओवर के पास यातायात और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान दुजाना गांव निवासी तीन युवक मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के वहां से गुजरे। एएसआई ने उन्हें रोककर दस्तावेज मांगे तो उन्होंने जांच कराने से इन्कार कर दिया और कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए हाथापाई की। इस दौरान एएसआई की वर्दी फट गई और चालान मशीन व चश्मा टूट गया।
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शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने शिकायतकर्ता एएसआई और सह-कर्मचारी एसपीओ के बयानों में दस्तावेजों की जांच तथा गिरफ्तारी के समय को लेकर विरोधाभास पाया। अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
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