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शहर के अलग-अलग हिस्सों से लोग दर्द का इलाज कराने अस्पताल पहुंचते हैं। जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं होने से उन्हें परेशानी होती है। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। मरीजों ने अस्पताल में जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है।नागरिक अस्पताल में हाथ के दर्द की दवाई लेने आया था, लेकिन यहां दवाई नहीं मिली। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अगर बाहर से ही दवाई खरीदनी पड़े तो सरकारी अस्पताल में आने का क्या फायदा। गरीब लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है।-अंकुश, सूरत नगर, लाइनपारमैं चार किलोमीटर दूर टीकरी बॉर्डर से खांसी की दवाई लेने के लिए नागरिक अस्पताल आया था लेकिन यहां दवाई उपलब्ध नहीं। सरकारी अस्पताल में इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं लेकिन जरूरी दवाईयां ही नहीं मिलती। ऐसे में मरीजों को मजबूरी में मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदनी पड़ती है।-देव शर्मा, टीकरी बॉर्डरनागरिक अस्पताल में कई दवाई नहीं मिलती हैं। डॉक्टर चार दवाईयां लिखते हैं तो उनमें से एक या दो ही अस्पताल के दवा काउंटर पर मिलती हैं। बाकी दवाईयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाई देने की व्यवस्था है, लेकिन इसका पूरा लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा।रविंद्र, हरिनगर, लाइनपारवर्जनअस्पताल में दवाईयों का स्टॉक पूरा है। अभी पोर्टल पर दवाईयों की जानकारी अपडेट नहीं हुई है। सोमवार तक दवाईयों की जानकारी अपडेट हो जाएगी। मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी।विनय देशवाल, पीएमओ, नागरिक अस्पताल बहादुरगढ़।फोटो 101: अंकुश, सूरत नगर, लाइनपारफोटो 102: देव शर्मा, टीकरी बॉर्डरफोटो 103: रविंद्र, हरिनगर, लाइनपारफोटो 104: नागरिक अस्पताल में दवा लेने के लिए लाइन में लगे लोग। संवाद