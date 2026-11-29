Jhajjar-Bahadurgarh News: श्याम कॉलोनी में 25 लाख से बनेंगी गलियां, बुजुर्ग महिलाओं ने किया शुभारंभ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:30 AM IST
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बहादुरगढ़। शहर की श्याम कॉलोनी में करीब 25 लाख रुपये की लागत से गलियों का निर्माण करवाया जाएगा। वार्ड 26 के पार्षद बलराम दलाल उर्फ मिंटू पहलवान की मौजूदगी में कॉलोनी की बुजुर्ग महिलाओं ने नारियल तोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर पार्षद बलराम दलाल ने कहा कि वार्ड में विकास कार्य प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं। देवनगर, कुबेर एनक्लेव, सेक्टर-2, शक्ति नगर और आदर्श नगर में भी करोड़ों रुपये के विकास कार्य जारी हैं। बादली रोड पर आरआर फार्म के सामने भी जल्द गली का निर्माण शुरू होगा।
उन्होंने बताया कि वार्ड में अधिकतर गलियों का निर्माण पूरा हो चुका है। चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण, पार्कों का निर्माण और जलभराव की समस्या दूर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने विकास कार्यों में सहयोग के लिए नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी का आभार जताया। इस मौके पर पंडित राज सिंह, राजकुमार अरोड़ा, बलबीर मलिक, राजेंद्र सांगवान, डॉ. दिनेश खोखर,वार्ड के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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-फोटो 83 : गली निर्माण कार्य का शुभारंभ करती कॉलोनी की बुजुर्ग महिलाएं। स्रोत स्वयं
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इस अवसर पर पार्षद बलराम दलाल ने कहा कि वार्ड में विकास कार्य प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं। देवनगर, कुबेर एनक्लेव, सेक्टर-2, शक्ति नगर और आदर्श नगर में भी करोड़ों रुपये के विकास कार्य जारी हैं। बादली रोड पर आरआर फार्म के सामने भी जल्द गली का निर्माण शुरू होगा।
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उन्होंने बताया कि वार्ड में अधिकतर गलियों का निर्माण पूरा हो चुका है। चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण, पार्कों का निर्माण और जलभराव की समस्या दूर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने विकास कार्यों में सहयोग के लिए नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी का आभार जताया। इस मौके पर पंडित राज सिंह, राजकुमार अरोड़ा, बलबीर मलिक, राजेंद्र सांगवान, डॉ. दिनेश खोखर,वार्ड के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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-फोटो 83 : गली निर्माण कार्य का शुभारंभ करती कॉलोनी की बुजुर्ग महिलाएं। स्रोत स्वयं