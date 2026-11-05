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Jhajjar-Bahadurgarh News: 940 कट्टे यूरिया मिलने के मामले में फैक्ट्री मालिक की तलाश जारी

Thu, 05 Nov 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:35 AM IST
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Search continues for factory owner in connection with the discovery of 940 bags of urea
बहादुरगढ़। सेक्टर-18 स्थित सूर्या नगर औद्योगिक क्षेत्र में बराही रोड पर फैक्टरी से 940 कट्टे यूरिया खाद मिलने के मामले में पुलिस ने फैक्टरी मालिक की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। आरोपी फैक्ट्री मालिक इकजोल सिंह बधवा निवासी जनकपुरी दिल्ली की तलाश में पुलिस ने दिल्ली में दबिश दी लेकिन वह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
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गौरतलब है कि दो नवंबर को पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री में छापा मारकर यूरिया खाद का बड़ा स्टॉक बरामद किया था। जांच के दौरान वहां 45-45 किलोग्राम के 940 भरे कट्टे मिले थे। इनमें 240 कट्टे चंबल और 700 कट्टे एचयूआरएल कंपनी के थे। इसके अलावा नीम कोटेड खाद के 392 खाली कट्टे भी बरामद किए गए थे।
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मौके पर मिले कर्मचारी विमलेश और गौरव खाद से संबंधित बिल लाइसेंस और परमिट प्रस्तुत नहीं कर सके थे। इसके बाद कृषि विभाग की टीम ने खाद के नमूने लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू की थी। पुलिस अब फैक्ट्री मालिक से पूछताछ कर यह पता लगाएगी कि इतनी बड़ी मात्रा में यूरिया खाद वहां कैसे पहुंची। साथ ही खाद की खरीद और वितरण से जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।
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मामले में पुलिस आरोपी फैक्टरी संचालक की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने दिल्ली में दबिश दी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की जाएगी।
-सत्यवीर सिंह, एसएचओ, सेक्टर-6 थाना, बहादुरगढ़।
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