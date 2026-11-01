Jhajjar-Bahadurgarh News: जिले में बिजली लाइन घाटा 1.66 प्रतिशत घटा, चोरी के मामले भी हुए कम

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसका असर बिजली लाइन लॉस में आई कमी के रूप में भी दिखाई दे रहा है।जिले में इस वर्ष अप्रैल से सितंबर तक बिजली निगम की ओर से 5901 कनेक्शन चेक किए गए। इनमें से 526 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। इन पर 1 करोड़ 28 लाख 41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि 1 करोड़ 4 लाख 83 हजार रुपये की वसूली की गई। पिछले वर्ष अप्रैल से सितंबर तक 1010 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया था। वहीं, जिले में सितंबर तक बिजली लाइन लॉस पिछले वर्ष 10.54 प्रतिशत था, जो इस वर्ष घटकर 8.88 प्रतिशत रह गया।डिवीजन अनुसार बिजली चोरी का आंकड़ाअप्रैल से सितंबर तक झज्जर डिवीजन में 693 कनेक्शन चेक किए गए, जिनमें से 187 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। इन पर 40.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 32.94 लाख रुपये की वसूली हुई। बेरी डिवीजन में 2919 कनेक्शन चेक किए गए। इनमें 195 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। इन पर 47.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 42.27 लाख रुपये वसूले गए। बहादुरगढ़ डिवीजन में 2289 कनेक्शन चेक किए गए, जिनमें 144 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। इन पर 40.02 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 29.62 लाख रुपये की वसूली हुई।डिवीजन अनुसार बिजली का लाइन लॉसइस वर्ष सितंबर तक झज्जर डिवीजन का लाइन लॉस 11.48 प्रतिशत दर्ज किया गया जबकि पिछले वर्ष यह 15.45 प्रतिशत था। बेरी डिवीजन में इस वर्ष लाइन लॉस 8.71 प्रतिशत रहा जो पिछले वर्ष 11.06 प्रतिशत था। वहीं, बहादुरगढ़ डिवीजन में इस वर्ष लाइन लॉस 8.61 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह 7.98 प्रतिशत था। बिजली लाइन लॉस कम करने के लिए निगम की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।वर्जनजिले में बिजली चोरी और लाइन लॉस कम करने के लिए निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले बिजली चोरी और लाइन लॉस में कमी आई है।यशबीर सिंह, अधीक्षण अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, झज्जर