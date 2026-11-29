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टिकट आरक्षण केंद्र का लाभ न केवल जिले के लोग उठा रहे हैं बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों से आने-जाने वाले लोग भी यहां से रेलवे की टिकट आरक्षित करा रहे हैं। टिकट आरक्षण केंद्र पर प्रतिदिन औसतन 25 से 30 टिकट आरक्षित किए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र लोगों के बीच कितना उपयोगी साबित हो रहा है।पहले रेलवे टिकट आरक्षित कराने के लिए लोगों को दूसरे जिलों के रेलवे स्टेशनों पर जाना पड़ता था। इसमें उनका समय और किराया दोनों खर्च होते थे। कई बार भीड़ के कारण टिकट आरक्षित कराने में परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। जुलाई माह में टिकट आरक्षण केंद्र शुरू होने के बाद से लोगों की यह परेशानी काफी हद तक दूर हो गई है। अब यात्री आसानी से केंद्र पर पहुंचकर अपनी यात्रा के अनुसार टिकट आरक्षित करवा रहे हैं।रेलवे स्टेशन झज्जर पर शनिवार को सीनियर सेक्शन इंजीनियर पावर सप्लाई झज्जर स्टॉफ की तरफ से स्ट्रीट लाइट को ठीक करने सहित मेंटेनेंस का कार्य किया गया। इस दौरान बिजली पोल पर लगाए गए पुराने बॉक्स को बदलने का काम किया गया। झज्जर स्टेशन पर पुरानी खराब पड़ी बिजली लाइट को चालू किया गया ताकि रात के समय में झज्जर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।टिकट आरक्षण केंद्र से प्रतिदिन रेलवे की टिकट आरक्षित हो रही है। करीबन 25 से 30 लोग अलग-अलग जगहों की टिकट आरक्षित करा रहे हैं। लंबे रूट की टिकट ज्यादा आरक्षित हो रही है। इसमें राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य राज्य शामिल है।