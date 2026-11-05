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Jhajjar-Bahadurgarh News: बाल महोत्सव के दूसरे दिन बच्चों ने नृत्य, संगीत और कला में दिखाई प्रतिभा

Thu, 05 Nov 2026 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:36 AM IST
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On the second day of the children's festival, children showcased their talent in dance, music, and art.
04jjrp01- बाल भवन में आयोजित जिला स्तरीय बाल महोत्सव में प्रस्तुत देती छात्राएं। स्रोत : प्रचार
झज्जर। चार दिवसीय जिला स्तरीय बाल महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को बाल भवन परिसर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों से पहुंचे बच्चों ने नृत्य, संगीत, चित्रकला, लेखन और अभिनय में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा हुड्डा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कोऑर्डिनेटर संजय शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी अक्षमा और निर्णायक मंडल के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिताओं की शुरुआत की।
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महोत्सव में बेस्ट ड्रामेबाज, हिंदी व अंग्रेजी हैंडराइटिंग, स्केच ऑन द स्पॉट, पोस्टर मेकिंग, ग्रुप डांस, सोलो डांस, क्ले मॉडलिंग, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, क्लासिकल सोलो डांस, पैट्रियोटिक ग्रुप सॉन्ग और मेहंदी रचाओ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हैंडराइटिंग प्रतियोगिता के दूसरे ग्रुप के बच्चों ने भी उत्साह से भाग लिया।
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सुरेखा हुड्डा ने कहा कि बाल भवन बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने का मंच प्रदान करता है। ऐसे आयोजन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायक होते हैं।

उन्होंने बच्चों से आगामी प्रतियोगिताओं में भी उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर नीरज भगत, नरीश कुमार, सुमिता देवी, राकेश चावला सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

04jjrp01- बाल भवन में आयोजित जिला स्तरीय बाल महोत्सव में प्रस्तुत देती छात्राएं। स्रोत : प्रचार

04jjrp01- बाल भवन में आयोजित जिला स्तरीय बाल महोत्सव में प्रस्तुत देती छात्राएं। स्रोत : प्रचार

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