Jhajjar-Bahadurgarh News: बाल महोत्सव के दूसरे दिन बच्चों ने नृत्य, संगीत और कला में दिखाई प्रतिभा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा हुड्डा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कोऑर्डिनेटर संजय शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी अक्षमा और निर्णायक मंडल के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिताओं की शुरुआत की।महोत्सव में बेस्ट ड्रामेबाज, हिंदी व अंग्रेजी हैंडराइटिंग, स्केच ऑन द स्पॉट, पोस्टर मेकिंग, ग्रुप डांस, सोलो डांस, क्ले मॉडलिंग, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, क्लासिकल सोलो डांस, पैट्रियोटिक ग्रुप सॉन्ग और मेहंदी रचाओ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हैंडराइटिंग प्रतियोगिता के दूसरे ग्रुप के बच्चों ने भी उत्साह से भाग लिया।सुरेखा हुड्डा ने कहा कि बाल भवन बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने का मंच प्रदान करता है। ऐसे आयोजन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायक होते हैं।उन्होंने बच्चों से आगामी प्रतियोगिताओं में भी उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर नीरज भगत, नरीश कुमार, सुमिता देवी, राकेश चावला सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।