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मामला बेरी थाना क्षेत्र के गांव दूबलधन का है। नौ जनवरी 2025 को सुमन पत्नी राजू की शिकायत पर पुलिस ने उसकी सास सरोज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत में आरोप पर सास छह वर्षों से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। विज्ञापन

ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता सुमन और उसके पति राजू अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। राजू ने अदालत में कहा कि घर में मामूली विवाद हुआ था, जिसे बाद में सुलझा लिया गया। उसकी मां ने न तो गाली-गलौज की और न ही चाकू से हमला किया। विज्ञापन विज्ञापन

अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इसके चलते सरोज को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। संवाद मामला बेरी थाना क्षेत्र के गांव दूबलधन का है। नौ जनवरी 2025 को सुमन पत्नी राजू की शिकायत पर पुलिस ने उसकी सास सरोज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत में आरोप पर सास छह वर्षों से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता सुमन और उसके पति राजू अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। राजू ने अदालत में कहा कि घर में मामूली विवाद हुआ था, जिसे बाद में सुलझा लिया गया। उसकी मां ने न तो गाली-गलौज की और न ही चाकू से हमला किया।अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इसके चलते सरोज को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। संवाद

झज्जर। बहू से मारपीट, चाकू से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने सास को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता बहू और उसके पति के पूर्व बयानों से मुकर जाने के कारण अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका।