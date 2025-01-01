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Jhajjar-Bahadurgarh News: युवा संवाद में दिया नशामुक्ति का संदेश, खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान

Sat, 07 Nov 2026 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:50 AM IST
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Message on de-addiction delivered during a youth dialogue; a call to make sports a part of life.
06jjrp18- विद्या​र्थियों को सम्मानित करते हुए आयोजक। स्रोत : संस्था
झज्जर। गांव खातीवास में माय भारत की ओर से पड़ोसी युवा संवाद एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में देश की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के साथ राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर भी विचार साझा किए गए।
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मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य प्रीति गोयल रहीं। भगत सिंह युवा मंच कालियावास के प्रधान दीपक भूरा ने कहा कि नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवनशैली से जुड़ना होगा। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाते हैं, बल्कि नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं।
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कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशामुक्त रहने की शपथ दिलाई गई। दीपावली के उपलक्ष्य में दीप सजावट और रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। अंत में प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
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कार्यक्रम के आयोजन में माय भारत झज्जर के डिप्टी डायरेक्टर अर्शदीप और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर युवाओं ने आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया।
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