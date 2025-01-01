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Jhajjar-Bahadurgarh News: दो कमरों में सिमटा 130 बच्चों का भविष्य...छत जर्जर, पढ़ाई पर संकट

Sat, 07 Nov 2026 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:41 AM IST
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In view of the possibility of an accident due to the dilapidated building, the students have now been shifted to the Government Girls School in the village.
फोटो-52: गांव बामनौली के राजकीय स्कूल का मुख्य द्वार। संवाद - फोटो : udhampur news
बहादुरगढ़। किसी के हाथ में किताब है तो किसी की आंखों में बेहतर भविष्य का सपना। स्कूल की दीवारें जर्जर हैं और कमरों की कमी है। कुछ ऐसा नजारा है गांव बामनौली के राजकीय उच्च विद्यालय का है। जहां 130 विद्यार्थी महज दो कमरों में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं।
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जर्जर भवन से हादसे की आशंका को देखते हुए अब विद्यार्थियों को गांव के राजकीय कन्या विद्यालय में स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है। स्कूल का पुराना भवन करीब एक साल पहले खंडहर घोषित किया जा चुका है लेकिन अब तक उसे गिराया नहीं गया है। नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है।
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पंचायत समिति बहादुरगढ़ के सदस्य एवं गांव बामनौली निवासी योगेश ने इस संबंध में उपायुक्त वर्षा खांगवाल को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में स्कूल के पुराने भवन को जर्जर घोषित किया गया था लेकिन अब तक उसे ध्वस्त करने या नए भवन का निर्माण शुरू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
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जर्जर भवन के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे फिलहाल पढ़ाई की व्यवस्था हो सकेगी, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नए स्कूल भवन का निर्माण ही है।
पहले भी विभागों को दी थी सूचना
योगेश ने बताया कि वर्ष 2025 में ही लोक निर्माण विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित रूप से समस्या से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद समाधान नहीं हुआ। उन्होंने उपायुक्त से पुराने भवन को जल्द ध्वस्त करवाने, नए भवन का निर्माण प्राथमिकता से शुरू करवाने मांग की है।
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मैं कुछ दिन पहले ही यहां ट्रांसफर होकर आया हूं। यह मामला मेरे संज्ञान में है। अब 10 दिन के अंदर ही इस भवन को तोड़ने का एस्टीमेट बनाकर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
---अजय, जेई, शिक्षा विभाग
मेरी आज से दो-तीन बार केस तकनीकी शाखा को भेजा जा चुका है लेकिन अब तक इसके तोड़ने की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। अब वे दोबारा से इसका केस बनाकर संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे।
----शेर सिंह, बीईओ, बहादुरगढ़।
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स्कूल में करीब 130 बच्चे हैं। ये सभी बच्चे मात्र दो ही कमरों में पढ़ रहे हैं। करीब एक साल पहले स्कूल के पुराने भवन को कंडम घोषित किया है। अब सभी बच्चों को गांव के ही लड़कियों के स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा।

----कप्तान, मुख्याध्यापक, स्कूल
फोटो-52: गांव बामनौली के राजकीय स्कूल का मुख्य द्वार। संवाद
फोटो-53: गांव बामनौली के स्कूल का जर्जर भवन। संवाद
फोटो-54: गांव बामनौली के स्कूल का जर्जर भवन। संवाद

फोटो-52: गांव बामनौली के राजकीय स्कूल का मुख्य द्वार। संवाद

फोटो-52: गांव बामनौली के राजकीय स्कूल का मुख्य द्वार। संवाद- फोटो : udhampur news

फोटो-52: गांव बामनौली के राजकीय स्कूल का मुख्य द्वार। संवाद

फोटो-52: गांव बामनौली के राजकीय स्कूल का मुख्य द्वार। संवाद- फोटो : udhampur news

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