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Jhajjar-Bahadurgarh News: आर्मी कैंप में पौधे लगाने का झांसा देकर पिता-पुत्र से 1.18 लाख ठगे

Fri, 06 Nov 2026 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:45 AM IST
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Father and son swindled out of 1.18 lakh on the pretext of planting trees at an army camp
झज्जर। बहादुरगढ़ के सेक्टर-6 निवासी नर्सरी संचालक और उसके बेटे से साइबर ठगों ने 1 लाख 18 हजार 898 रुपये ठग लिए। आरोपियों ने नेहरू कॉलेज में आर्मी कैंप के लिए 500 पौधे लगाने का झांसा दिया और भुगतान के नाम पर क्यूआर कोड भेजकर दोनों के बैंक खातों से रुपये निकाल लिए।
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पुलिस को दी शिकायत में सतवीर सिंह ने बताया कि वह वन विभाग में डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हैं और झज्जर रोड स्थित आईटीआई के पास नर्सरी चलाते हैं। 21 अक्तूबर को उनके पास एक व्यक्ति का फोन आया। उसने 500 अशोक के पांच फुट लंबे पौधे खरीदने की बात कही। अगले दिन आरोपी ने फोन कर बताया कि नेहरू कॉलेज में सेना का कैंप लगा है और वहां पौधे लगाने हैं। इस पर सतवीर सिंह ने टेंपो के माध्यम से पौधे कॉलेज भिजवा दिए।
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इसी दौरान आरोपी ने भुगतान के लिए क्यूआर कोड भेजा। सतवीर सिंह ने उसे स्कैन किया तो उनके खाते से 99 हजार रुपये निकल गए। इसके बाद आरोपी ने उनके बेटे विपुल का मोबाइल नंबर लेकर उसे भी भुगतान के नाम पर क्यूआर कोड भेजा। विपुल के कोड स्कैन करते ही उसके खाते से 19,898 रुपये निकल गए।
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कुछ देर बाद टेंपो चालक ने बताया कि नेहरू कॉलेज में पौधे लेने के लिए कोई नहीं आया है और वहां सेना का कैंप भी नहीं लगा है। इस पर सतवीर सिंह ने पौधे वापस मंगवा लिए। बैंक में खाते की जांच कराने पर पिता-पुत्र को ठगी का पता चला।
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