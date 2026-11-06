Jhajjar-Bahadurgarh News: आर्मी कैंप में पौधे लगाने का झांसा देकर पिता-पुत्र से 1.18 लाख ठगे

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पुलिस को दी शिकायत में सतवीर सिंह ने बताया कि वह वन विभाग में डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हैं और झज्जर रोड स्थित आईटीआई के पास नर्सरी चलाते हैं। 21 अक्तूबर को उनके पास एक व्यक्ति का फोन आया। उसने 500 अशोक के पांच फुट लंबे पौधे खरीदने की बात कही। अगले दिन आरोपी ने फोन कर बताया कि नेहरू कॉलेज में सेना का कैंप लगा है और वहां पौधे लगाने हैं। इस पर सतवीर सिंह ने टेंपो के माध्यम से पौधे कॉलेज भिजवा दिए।इसी दौरान आरोपी ने भुगतान के लिए क्यूआर कोड भेजा। सतवीर सिंह ने उसे स्कैन किया तो उनके खाते से 99 हजार रुपये निकल गए। इसके बाद आरोपी ने उनके बेटे विपुल का मोबाइल नंबर लेकर उसे भी भुगतान के नाम पर क्यूआर कोड भेजा। विपुल के कोड स्कैन करते ही उसके खाते से 19,898 रुपये निकल गए।कुछ देर बाद टेंपो चालक ने बताया कि नेहरू कॉलेज में पौधे लेने के लिए कोई नहीं आया है और वहां सेना का कैंप भी नहीं लगा है। इस पर सतवीर सिंह ने पौधे वापस मंगवा लिए। बैंक में खाते की जांच कराने पर पिता-पुत्र को ठगी का पता चला।