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योजना के तहत मौजूदा स्टोरेज एवं सेडिमेंटेशन टैंक की विशेष मरम्मत कर उसे आधुनिक आरसीसी टैंक में बदला जाएगा। इससे पानी के भंडारण और शुद्धिकरण की क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा पानी की मांग पूरी करने के लिए नया ट्यूबवेल लगाया जाएगा और गांव में नई डीआई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। विज्ञापन

जलघर परिसर में मौजूदा पंप चैंबर की मरम्मत होगी। साथ ही चहारदीवारी की मरम्मत कर उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इससे जलघर की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था बेहतर होगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना पूरी होने से गांव की पेयजल व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। योजना के तहत मौजूदा स्टोरेज एवं सेडिमेंटेशन टैंक की विशेष मरम्मत कर उसे आधुनिक आरसीसी टैंक में बदला जाएगा। इससे पानी के भंडारण और शुद्धिकरण की क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा पानी की मांग पूरी करने के लिए नया ट्यूबवेल लगाया जाएगा और गांव में नई डीआई पाइपलाइन बिछाई जाएगी।जलघर परिसर में मौजूदा पंप चैंबर की मरम्मत होगी। साथ ही चहारदीवारी की मरम्मत कर उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इससे जलघर की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था बेहतर होगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना पूरी होने से गांव की पेयजल व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है।

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झज्जर। गांव गुढ़ा में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग करीब 1 करोड़ 40 लाख 40 हजार 547 रुपये खर्च करेगा। इसके लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। परियोजना के तहत जलघर का नवीनीकरण करने के साथ नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे ग्रामीणों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।