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प्रदूषण बढ़ने के साथ ही लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे इंतजाम भी सवालों के घेरे में हैं। मौसम में सुबह-शाम ठंडक बढ़ गई है।शहर की अग्रवाल कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार, योगेश गुप्ता, शिवशंकर कुमार ने बताया कि शहर की अनाज मंडी, विश्वकर्मा चौक, नजफगढ़ रोड समेत कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इनसे उठने वाली धूल और गंदगी वातावरण को प्रदूषित कर रही है।सड़कों पर सफाई के दौरान पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा। ऐसे में सफाई कर्मचारियों के झाड़ू लगाने से धूल के गुबार उठ रहे हैं। वाहनों की आवाजाही के साथ यह धूल हवा में घुलकर प्रदूषण बढ़ा रही है। इसके बावजूद संबंधित विभागों की ओर से प्रभावी कदम उठते नजर नहीं आ रहे।शनिवार को दिनभर मौसम में धुंध और स्मॉग का असर दिखाई दिया। धूप हल्की रही। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह और शाम के समय ठंड का असर भी बना रहा। प्रदूषण और बदलते मौसम के कारण लोगों को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है।बहादुरगढ़ में हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषण बढ़ा गया। शनिवार को स्मॉग छाया। संबंधित क्षेत्र में पानी का छिड़काव करने के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं।-सुनील श्योराण, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।-फोटो 81 : बहादुरगढ़ में शनिवार को छाया स्मॉग। संवाद-फोटो 82 : नागरिक अस्पताल के बाहर बिना पानी का छिड़काव किए सफाई करते कर्मचारी। संवाद