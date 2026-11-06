Jhajjar-Bahadurgarh News: बाल महोत्सव में बच्चों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग, कला से जीता दिल

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एसडीएम रवि मीणा ने कार्यक्रम में पहुंचकर प्रतियोगिताओं का अवलोकन किया और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। बाल महोत्सव जैसे आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने और निखारने का अवसर देते हैं। प्रतियोगिता में जीत के साथ पूरे उत्साह और मेहनत से भाग लेना भी महत्वपूर्ण है।इस दौरान एचडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय साल्हावास के विद्यार्थियों ने नौ प्रतियोगिताओं में स्थान हासिल किए। इनमें पांच प्रथम, तीन द्वितीय और एक तृतीय स्थान शामिल हैं। ग्रुप-2 में देशभक्ति समूहगान, एकल गान और दीया-कैंडल मेकिंग में प्रथम स्थान मिला। ग्रुप-3 में कृश ने हरियाणवी रागनी और ग्रुप-1 में रीतिका ने कार्ड मेकिंग में बाजी मारी।द्वितीय स्थान पर फैंसी ड्रेस में निश्चय, समूह नृत्य में मुस्कान एंड पार्टी और रंगोली में मानसी रहे। वहीं, क्ले मॉडलिंग में प्रनीति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा हुड्डा ने बताया कि चार दिवसीय बाल महोत्सव का समापन शुक्रवार को होगा। इसमें जिले के करीब 700 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को 14 नवंबर को जिला स्तरीय बाल दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा।