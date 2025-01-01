Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Child artists showcased their talent on the stage of the children

Jhajjar-Bahadurgarh News: बाल महोत्सव के मंच पर बाल कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा, रंगोली से रागिनी तक बिखेरे हुनर के रंग

Sat, 07 Nov 2026 01:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Child artists showcased their talent on the stage of the children
06jjrp01- बाल भवन में आयोजित बाल महोत्सव में प्रस्तुति देती छात्रा। स्रोत : प्रचार विभाग - फोटो : udhampur news
झज्जर। बाल भवन में आयोजित चार दिवसीय बाल महोत्सव में बच्चों की कला, कल्पनाशीलता और प्रतिभा का संगम देखने को मिला। किसी ने रंगोली और मेहंदी से अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाई तो किसी ने रागिनी, समूह नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया।
विज्ञापन

महोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा हुड्डा ने प्रतियोगिताओं का अवलोकन कर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है।
विज्ञापन

बाल महोत्सव जैसे आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर देते हैं। प्रतियोगिताओं में जीतना खुशी की बात है, लेकिन पूरे उत्साह और मेहनत से भाग लेना भी बड़ी उपलब्धि है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बच्चों को हार-जीत की चिंता किए बिना गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 14 नवंबर को आयोजित जिला स्तरीय बाल दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा।विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर प्रवक्ता संजय शर्मा, कृष्ण वशिष्ठ, बबीता रानी और निशा रानी मौजूद रहीं।
समापन दिवस पर मेहंदी, रागिनी व अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित
कार्यक्रम अधिकारी अक्षमा शर्मा ने बताया कि महोत्सव में जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। शुक्रवार को समापन दिवस पर रंगोली, स्केचिंग ऑन स्पॉट, मेहंदी, रागिनी, वन एक्ट प्ले, ग्रुप डांस, फैंसी ड्रेस, क्ले मॉडलिंग, भाषण, कलश सजावट और फन गेम सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं।

06jjrp01- बाल भवन में आयोजित बाल महोत्सव में प्रस्तुति देती छात्रा। स्रोत : प्रचार विभाग

06jjrp01- बाल भवन में आयोजित बाल महोत्सव में प्रस्तुति देती छात्रा। स्रोत : प्रचार विभाग- फोटो : udhampur news

06jjrp01- बाल भवन में आयोजित बाल महोत्सव में प्रस्तुति देती छात्रा। स्रोत : प्रचार विभाग

06jjrp01- बाल भवन में आयोजित बाल महोत्सव में प्रस्तुति देती छात्रा। स्रोत : प्रचार विभाग- फोटो : udhampur news

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed