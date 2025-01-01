Jhajjar-Bahadurgarh News: बाल महोत्सव के मंच पर बाल कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा, रंगोली से रागिनी तक बिखेरे हुनर के रंग

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महोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा हुड्डा ने प्रतियोगिताओं का अवलोकन कर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है।बाल महोत्सव जैसे आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर देते हैं। प्रतियोगिताओं में जीतना खुशी की बात है, लेकिन पूरे उत्साह और मेहनत से भाग लेना भी बड़ी उपलब्धि है।उन्होंने बच्चों को हार-जीत की चिंता किए बिना गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 14 नवंबर को आयोजित जिला स्तरीय बाल दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा।विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर प्रवक्ता संजय शर्मा, कृष्ण वशिष्ठ, बबीता रानी और निशा रानी मौजूद रहीं।कार्यक्रम अधिकारी अक्षमा शर्मा ने बताया कि महोत्सव में जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। शुक्रवार को समापन दिवस पर रंगोली, स्केचिंग ऑन स्पॉट, मेहंदी, रागिनी, वन एक्ट प्ले, ग्रुप डांस, फैंसी ड्रेस, क्ले मॉडलिंग, भाषण, कलश सजावट और फन गेम सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं।