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जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि और ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर सहित कार्यकर्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले के शिक्षा के प्रचार-प्रसार, महिला सशक्तिकरण, वंचित वर्गों के उत्थान और सामाजिक समानता के लिए किए गए कार्यों को याद किया। उन्होंने उनके विचारों से प्रेरणा लेकर समाज में शिक्षा, समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। संवाद

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झज्जर। भाजपा जिला कार्यालय कमलम में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।