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Jhajjar-Bahadurgarh News: आज होगी नगर परिषद हाउस की बैठक, 10 करोड़ की बजट सीमा सहित चार एजेंडे शामिल

Tue, 03 Nov 2026 02:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:28 AM IST
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A meeting of the Municipal Council house will be held today, featuring four agenda items, including a budget limit of 10 crore.
झज्जर। नगर परिषद की सामान्य हाउस की बैठक 11 माह बाद मंगलवार को होगी। बैठक में चार एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। इनमें अनुपूरक बजट की खर्च सीमा 10 करोड़ रुपये करने और सफाई कर्मचारियों को 15 हजार रुपये की त्योहारी अग्रिम राशि देने के प्रस्ताव शामिल हैं।
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बैठक में सेंट्रल वर्ज पर हॉर्टिकल्चर और डेकोरेशन लाइट लगाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम रोड, बहादुरगढ़ रोड, रोहतक रोड और दादरी रोड पर स्वागत द्वार बनाने पर विचार होगा।
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दो प्रस्तावों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। चारों मार्गों पर स्वागत द्वार बनाने का प्रस्ताव मई में फाइनेंस कमेटी की बैठक में पास हो चुका है। अनुपूरक बजट की खर्च सीमा 10 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव पर भी पार्षदों ने सवाल उठाए हैं।
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नगर परिषद की वाइस चेयरमैन अंशुल प्रवीण गर्ग ने कहा कि स्वागत द्वार बनाने का प्रस्ताव पहले ही फाइनेंस कमेटी में पास हो चुका है। इसे दोबारा हाउस में रखने का औचित्य समझ नहीं आया। उन्होंने सवाल किया कि फाइनेंस कमेटी बड़ी है या सामान्य हाउस।
उन्होंने अनुपूरक बजट की सीमा 10 करोड़ रुपये करने पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि पिछले 10 वर्षों में यह राशि खर्च होती दिखाई नहीं दी।
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