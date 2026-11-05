Jhajjar-Bahadurgarh News: 5 माह में कम हो गए 58123 गरीब, सबसे ज्यादा 50,818 एसबीपीएल कार्ड कटे

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झज्जर। प्रदेश में पिछले पांच माह में 58 हजार से अधिक राशन कार्ड कम हो गए हैं। इनमें एसबीपीएल श्रेणी के 50,818 और एएवाई श्रेणी के 7,305 राशन कार्ड शामिल हैं।खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से हर माह राशन कार्ड धारकों और उनकी यूनिट की संख्या जारी की जाती है। इसी आधार पर एएवाई और बीपीएल परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया जाता है। जून से अक्तूबर के बीच प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की संख्या में कमी आई है।विभागीय आंकड़ों के अनुसार जून में प्रदेश में कुल 40,01,315 राशन कार्ड थे। अक्तूबर में यह संख्या घटकर 39,43,192 रह गई। इस तरह पांच माह में 58,123 राशन कार्ड कम हुए हैं। जून में एएवाई राशन कार्ड धारकों की संख्या 2,87,297 थी जो अक्तूबर में घटकर 2,79,992 रह गई। इसी तरह एसबीपीएल राशन कार्ड जून में 37,14,018 थे, जो अक्तूबर में घटकर 36,63,200 रह गए।विभागीय अधिकारियों की माने तो लोग लोग अब स्वयं अपने राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। कुछ मामलों में अधिक आय, बिजली बिल ज्यादा आने और चारपहिया वाहन होने की जानकारी भी सामने आई है। अक्तूबर में आयोजित ग्राम सभाओं की बैठकों में भी काफी संख्या में लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं।माह अनुसार प्रदेश में राशन कार्डों व यूनिट की संख्या...माह कुल कार्ड यूनिट एएवाई कार्ड यूनिट एसबीपीएल कार्ड यूनिटजून 400131515678776287297812834371401814865942जुलाई 399380115685856287154813114370664714872742अगस्त 398953815621436284185807168370535314814268सितंबर 397627315478243281625787513369464814690730अक्तूबर 394319215342609279992783201 366320014559408जिला जून में कुल कार्डों की संख्या अक्तूबर में कुल कार्डों की संख्याअंबाला 169526 168130भिवानी 200310 198707चरखीदादरी 75703 75265फरीदाबाद 254167 248604फतेहाबाद 168402 166027गुरुग्राम 120225 113067हिसार 289405 286865झज्जर 129595 127011जींद 225447 222626कैथल 184426 180300करनाल 254889 251899कुरुक्षेत्र 155533 154024महेंद्रगढ़ 143064 142291मेवात 225112 224732पलवल 199725 198093पंचकूला 68326 66433पानीपत 207390 200933रेवाड़ी 129163 127654रोहतक 148884 145969सिरसा 223585 220365सोनीपत 209027 204783यमुनानगर 219411 219414नोट-यह डाटा खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से जारी किया गया है।वर्जनविभिन्न कारणों से आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा होने पर बीपीएल राशन कार्ड की श्रेणी से परिवार बाहर हो जाता है। अक्तूबर माह में ग्राम सभाएं भी आयोजित की गई थी, जिसमें ग्राम सभाओं में ही आय सत्यापित करवाई गई। उसमें भी काफी संख्या में लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। यह भी मुख्य कारण है।