Jhajjar-Bahadurgarh News: 5 माह में कम हो गए 58123 गरीब, सबसे ज्यादा 50,818 एसबीपीएल कार्ड कटे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:34 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:34 AM IST
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रवि हसिजा
झज्जर। प्रदेश में पिछले पांच माह में 58 हजार से अधिक राशन कार्ड कम हो गए हैं। इनमें एसबीपीएल श्रेणी के 50,818 और एएवाई श्रेणी के 7,305 राशन कार्ड शामिल हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से हर माह राशन कार्ड धारकों और उनकी यूनिट की संख्या जारी की जाती है। इसी आधार पर एएवाई और बीपीएल परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया जाता है। जून से अक्तूबर के बीच प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की संख्या में कमी आई है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार जून में प्रदेश में कुल 40,01,315 राशन कार्ड थे। अक्तूबर में यह संख्या घटकर 39,43,192 रह गई। इस तरह पांच माह में 58,123 राशन कार्ड कम हुए हैं। जून में एएवाई राशन कार्ड धारकों की संख्या 2,87,297 थी जो अक्तूबर में घटकर 2,79,992 रह गई। इसी तरह एसबीपीएल राशन कार्ड जून में 37,14,018 थे, जो अक्तूबर में घटकर 36,63,200 रह गए।
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विभाग का दावा, लोग स्वयं सरेंडर कर रहे राशन कार्ड
विभागीय अधिकारियों की माने तो लोग लोग अब स्वयं अपने राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। कुछ मामलों में अधिक आय, बिजली बिल ज्यादा आने और चारपहिया वाहन होने की जानकारी भी सामने आई है। अक्तूबर में आयोजित ग्राम सभाओं की बैठकों में भी काफी संख्या में लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं।
माह अनुसार प्रदेश में राशन कार्डों व यूनिट की संख्या...
माह कुल कार्ड यूनिट एएवाई कार्ड यूनिट एसबीपीएल कार्ड यूनिट
जून 4001315
15678776
287297
812834
3714018
14865942
जुलाई 3993801
15685856
287154
813114
3706647
14872742
अगस्त 3989538
15621436
284185
807168
3705353
14814268
सितंबर 3976273
15478243
281625
787513
3694648
14690730
अक्तूबर 3943192
15342609
279992
783201 3663200
14559408
जिला जून में कुल कार्डों की संख्या अक्तूबर में कुल कार्डों की संख्या
अंबाला 169526 168130
भिवानी 200310 198707
चरखीदादरी 75703 75265
फरीदाबाद 254167 248604
फतेहाबाद 168402 166027
गुरुग्राम 120225 113067
हिसार 289405 286865
झज्जर 129595 127011
जींद 225447 222626
कैथल 184426 180300
करनाल 254889 251899
कुरुक्षेत्र 155533 154024
महेंद्रगढ़ 143064 142291
मेवात 225112 224732
पलवल 199725 198093
पंचकूला 68326 66433
पानीपत 207390 200933
रेवाड़ी 129163 127654
रोहतक 148884 145969
सिरसा 223585 220365
सोनीपत 209027 204783
यमुनानगर 219411 219414
नोट-यह डाटा खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से जारी किया गया है।
वर्जन
विभिन्न कारणों से आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा होने पर बीपीएल राशन कार्ड की श्रेणी से परिवार बाहर हो जाता है। अक्तूबर माह में ग्राम सभाएं भी आयोजित की गई थी, जिसमें ग्राम सभाओं में ही आय सत्यापित करवाई गई। उसमें भी काफी संख्या में लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। यह भी मुख्य कारण है।
डॉ. सतीश खोला, राज्य कोर्डिनेटर, परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी
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झज्जर। प्रदेश में पिछले पांच माह में 58 हजार से अधिक राशन कार्ड कम हो गए हैं। इनमें एसबीपीएल श्रेणी के 50,818 और एएवाई श्रेणी के 7,305 राशन कार्ड शामिल हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से हर माह राशन कार्ड धारकों और उनकी यूनिट की संख्या जारी की जाती है। इसी आधार पर एएवाई और बीपीएल परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया जाता है। जून से अक्तूबर के बीच प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की संख्या में कमी आई है।
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विभागीय आंकड़ों के अनुसार जून में प्रदेश में कुल 40,01,315 राशन कार्ड थे। अक्तूबर में यह संख्या घटकर 39,43,192 रह गई। इस तरह पांच माह में 58,123 राशन कार्ड कम हुए हैं। जून में एएवाई राशन कार्ड धारकों की संख्या 2,87,297 थी जो अक्तूबर में घटकर 2,79,992 रह गई। इसी तरह एसबीपीएल राशन कार्ड जून में 37,14,018 थे, जो अक्तूबर में घटकर 36,63,200 रह गए।
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विभाग का दावा, लोग स्वयं सरेंडर कर रहे राशन कार्ड
विभागीय अधिकारियों की माने तो लोग लोग अब स्वयं अपने राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। कुछ मामलों में अधिक आय, बिजली बिल ज्यादा आने और चारपहिया वाहन होने की जानकारी भी सामने आई है। अक्तूबर में आयोजित ग्राम सभाओं की बैठकों में भी काफी संख्या में लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं।
माह अनुसार प्रदेश में राशन कार्डों व यूनिट की संख्या...
माह कुल कार्ड यूनिट एएवाई कार्ड यूनिट एसबीपीएल कार्ड यूनिट
जून 4001315
15678776
287297
812834
3714018
14865942
जुलाई 3993801
15685856
287154
813114
3706647
14872742
अगस्त 3989538
15621436
284185
807168
3705353
14814268
सितंबर 3976273
15478243
281625
787513
3694648
14690730
अक्तूबर 3943192
15342609
279992
783201 3663200
14559408
जिला जून में कुल कार्डों की संख्या अक्तूबर में कुल कार्डों की संख्या
अंबाला 169526 168130
भिवानी 200310 198707
चरखीदादरी 75703 75265
फरीदाबाद 254167 248604
फतेहाबाद 168402 166027
गुरुग्राम 120225 113067
हिसार 289405 286865
झज्जर 129595 127011
जींद 225447 222626
कैथल 184426 180300
करनाल 254889 251899
कुरुक्षेत्र 155533 154024
महेंद्रगढ़ 143064 142291
मेवात 225112 224732
पलवल 199725 198093
पंचकूला 68326 66433
पानीपत 207390 200933
रेवाड़ी 129163 127654
रोहतक 148884 145969
सिरसा 223585 220365
सोनीपत 209027 204783
यमुनानगर 219411 219414
नोट-यह डाटा खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से जारी किया गया है।
वर्जन
विभिन्न कारणों से आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा होने पर बीपीएल राशन कार्ड की श्रेणी से परिवार बाहर हो जाता है। अक्तूबर माह में ग्राम सभाएं भी आयोजित की गई थी, जिसमें ग्राम सभाओं में ही आय सत्यापित करवाई गई। उसमें भी काफी संख्या में लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। यह भी मुख्य कारण है।
डॉ. सतीश खोला, राज्य कोर्डिनेटर, परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी