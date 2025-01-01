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नृत्य प्रतियोगिता में किरण गिल ने कुड़ी डीजे उत्ते गीत पर प्रस्तुति देकर पहला, मीना ने पिया घर आया गीत पर नृत्य कर दूसरा और कविता जांगड़ा ने मुरली की धुन पर प्रस्तुति देकर तीसरा स्थान हासिल किया। संगीत प्रतियोगिता में युवराज प्रथम और रेखा द्वितीय रहीं। बच्चों ने भी विभिन्न गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए।कार्यक्रम के साथ ग्रीन एकर्स में दो दिवसीय प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो सुबह 10 से रात 10 बजे तक चली। तंबोला में स्वाति, करिश्मा और सुनीता विजेता रहीं। नायसा की ओर से सौम्या ने बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम संचालिका पूनम नागपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं और बच्चों को प्रतिभा दिखाने का मंच देने के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।