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पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर गांव के विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की और विभिन्न मांगें व प्रस्ताव उनके समक्ष रखे। इस दौरान पिछले करीब दो वर्षों से स्वीकृत जलघर के निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। पंचायत ने गांव की गलियों, रास्तों, खेतों तक जाने वाले मार्गों और अन्य जरूरी विकास कार्यों को भी जल्द पूरा करवाने की मांग की।मुख्यमंत्री ने गांव के अन्य विकास कार्यों की लंबित पेमेंट भी जल्द जारी करवाने की बात कही। ग्राम पंचायत ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि उनके आश्वासन से गांव के विकास कार्यों को गति मिलेगी।