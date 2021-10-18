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अभियान के दौरान नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। इसके अलावा क्षेत्र में रह रहे बाहरी व्यक्तियों की पहचान कर उनके दस्तावेजों की जांच की गई। पुलिस टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए लोगों को कानून का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए जागरूक किया। विज्ञापन

पुलिस के अनुसार एसपी के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, नशे के खिलाफ कार्रवाई और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। जिला पुलिस आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अभियान के दौरान नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। इसके अलावा क्षेत्र में रह रहे बाहरी व्यक्तियों की पहचान कर उनके दस्तावेजों की जांच की गई। पुलिस टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए लोगों को कानून का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए जागरूक किया।पुलिस के अनुसार एसपी के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, नशे के खिलाफ कार्रवाई और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। जिला पुलिस आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

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हांसी। नशे के अवैध कारोबार और आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान ऑटो मार्केट और बीएसएनएल एक्सचेंज के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की गई। साथ ही बाहरी लोगों के दस्तावेज खंगालकर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।