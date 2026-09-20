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Hisar News: बिजली निगम ने टीपीएल को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया

Sun, 20 Sep 2026 01:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:19 AM IST
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The electricity corporation has blacklisted TPL for three years.
हिसार। स्मार्ट ग्रिड और बिजली वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने की महत्वाकांक्षी परियोजना में लापरवाही बरतने पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टीपीएल) को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। नियमों के उल्लंघन और काम में अत्यधिक देरी के चलते कंपनी की 11.65 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी भी जब्त कर ली गई है।
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डीएचबीवीएन ने गुरुग्राम सर्कल-एक और दो के अंतर्गत कादीपुर व साउथ सिटी सब-डिवीजन में बिजली नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए टेंडर जारी किया था। इस परियोजना के तहत 11 केवी फीडरों का सर्वे, डिजाइनिंग, सामग्री आपूर्ति और मौजूदा फीडरों के नवीनीकरण, अपग्रेडेशन और विभाजन (बाईफर्केशन) का कार्य किया जाना था। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 28 नवंबर 2018 को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया जिसके तहत कंपनी को दो साल के भीतर यानी 27 नवंबर 2020 तक कार्य पूरा करना था। निगम ने 8 मार्च 2019 को औपचारिक विस्तृत कार्यादेश भी जारी कर दिया था। निगम के अनुसार कार्य की शुरुआत से ही कंपनी का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के 41 महीने बाद भी अनुबंध के दायरे में शामिल 166 फीडरों में से केवल 117 फीडर ही तैयार किए जा सके। इनमें से 106 फीडर ही चालू हो पाए। अनुबंध मिलने के पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद 11 फीडरों पर काम शुरू तक नहीं किया गया।
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कई नोटिस और वादे लेकिन नतीजा सिफर

डीएचबीवीएन द्वारा जारी आदेश पत्र के अनुसार, कंपनी को कार्य की गति तेज करने के लिए कई बार लिखित चेतावनी और डिफॉल्ट नोटिस दिए गए। कंपनी को अक्तूबर 2019, फरवरी 2020, जुलाई 2020, दिसंबर 2020 और अगस्त 2021 में लगातार नोटिस भेजे गए। काम में सुधार न होने पर 14 अक्तूबर 2022 को पहली बार टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया। इसके बाद कंपनी ने हरियाणा पावर यूटिलिटीज और डीएचबीवीएन के उच्च प्रबंधन के सामने 30 जून 2023 तक कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। इस पर टर्मिनेशन नोटिस को होल्ड पर रख दिया गया। इसके बावजूद कंपनी बार-बार अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकरती रही। बाद में 31 मार्च 2024 और फिर जून 2024 तक का नया लक्ष्य रखा गया लेकिन ट्रांसफार्मर, आरएमयू और केबल्स की कमी बनी रही। लगातार समय सीमा चूकने के बाद डीएचबीवीएन ने 14 जून 2024 को टाटा प्रोजेक्ट्स का कार्य आदेश समाप्त (टर्मिनेट) करते हुए कंपनी की 11.65 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जब्त कर ली। इसके बाद भी कंपनी के आग्रह पर 29 जुलाई 2024 को एक और मौका दिया गया लेकिन कंपनी तय समय सीमा में भी काम पूरा करने में नाकाम रही।
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17 मार्च 2025 को जारी नोटिस पर कंपनी का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। इस पर डीएचबीवीएन के मुख्य अभियंता (स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट) ने अनुबंध की सामान्य शर्तों के क्लॉज 57 के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को तीन साल के लिए सभी मौजूदा और भविष्य की निविदाओं से निष्कासित कर दिया है। अनुबंध के तहत हुए वित्तीय नुकसान और जनता को हुई असुविधा के लिए कानूनी प्रक्रियाएं और हर्जाना वसूली का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

- एसएस सांगवान, चीफ इंजीनियर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट गुरुग्राम, डीएचबीवीएन
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