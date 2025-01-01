Hisar News: डिवाइडर से टकराकर कार तीन-चार पलटी खाई, दो घरों के बुझे चिराग, दिल्ली-हिसार हाईवे पर हांसी फ्लाईओवर पर हादसा, एक युवक उछलकर नीचे गिरा, तीसरा जिंदगी के लिए जूझ रहा
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Mon, 23 Nov 2026 12:18 AM IST
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हांसी। दिल्ली-हिसार हाईवे पर गांव कुंदनापुर के पास हांसी फ्लाईओवर पर रविवार करीब ढाई बजे तेज रफ्तार कार ने दो घरों के चिराग बुझा दिए। अंनियंत्रित कार ने डिवाइडर से टकराने के बाद तीन-चार पलटी खाई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार एक युवक उछलकर फ्लाईओवर के नीचे जा गिरा जिसकी मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं कार में फंसे दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां एक युवक ने दम तोड़ दिया जबकि हिसार के निजी अस्पताल में उनका तीसरा साथी जिंदगी के लिए मौत में जूझ रहा है। मृतकों में शुभम (19) निवासी महम और गौरव (19) निवासी सिंघवा खास शामिल हैं। दोनों बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थी थे। हादसे में घायल आयुष निवासी महम का रहने वाला है।
हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। राहगीरों की मदद से घायलों को काफी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से नागरिक अस्पताल पहुंचाया। घायल आयुष को हिसार के जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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जांच अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार का नंबर एचआर-15एफ-0150 है। प्रारंभिक जांच के अनुसार फ्लाईओवर पर चढ़ते समय कार डिवाइडर से टकराई। तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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वहीं कार में फंसे दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां एक युवक ने दम तोड़ दिया जबकि हिसार के निजी अस्पताल में उनका तीसरा साथी जिंदगी के लिए मौत में जूझ रहा है। मृतकों में शुभम (19) निवासी महम और गौरव (19) निवासी सिंघवा खास शामिल हैं। दोनों बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थी थे। हादसे में घायल आयुष निवासी महम का रहने वाला है।
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हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। राहगीरों की मदद से घायलों को काफी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से नागरिक अस्पताल पहुंचाया। घायल आयुष को हिसार के जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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जांच अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार का नंबर एचआर-15एफ-0150 है। प्रारंभिक जांच के अनुसार फ्लाईओवर पर चढ़ते समय कार डिवाइडर से टकराई। तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।