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मॉक ड्रिल में एसडीएम राजेश कुमार नोडल अधिकारी रहे। गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा टीम का नेतृत्व प्लाटून कमांडर राजेश बुमरा ने किया। दोपहर 12:30 बजे धमाकों के साथ चिह्नित स्थल पर अभ्यास शुरू हुआ। आपातकालीन सायरन बजते ही भवनों के प्रथम और द्वितीय तल पर मौजूद लोग नीचे आकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों को जवानों ने अलग-अलग बचाव तकनीकों की मदद से बाहर निकाला। विज्ञापन



एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की क्षमता जांचना और उसे मजबूत करना है। कॉलेज प्राचार्य के कक्ष में बनाए गए कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूरी कार्रवाई संचालित की गई। मॉक ड्रिल में एसडीएम राजेश कुमार नोडल अधिकारी रहे। गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा टीम का नेतृत्व प्लाटून कमांडर राजेश बुमरा ने किया। दोपहर 12:30 बजे धमाकों के साथ चिह्नित स्थल पर अभ्यास शुरू हुआ। आपातकालीन सायरन बजते ही भवनों के प्रथम और द्वितीय तल पर मौजूद लोग नीचे आकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों को जवानों ने अलग-अलग बचाव तकनीकों की मदद से बाहर निकाला।एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की क्षमता जांचना और उसे मजबूत करना है। कॉलेज प्राचार्य के कक्ष में बनाए गए कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूरी कार्रवाई संचालित की गई।

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फतेहाबाद। हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में जान-माल के नुकसान को कम करने और नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को एमएम कॉलेज में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के दौरान क्षतिग्रस्त भवनों में फंसे 10 घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें से आठ गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि दो को मौके पर प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई।