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पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनोद कुमार, आईपीएस के निर्देशानुसार चलाए गए अभियान के दौरान टीम के सदस्यों ने ग्रामीणों से संपर्क कर नशे से संबंधित जानकारी जुटाई और गांव में सर्वे भी किया। ग्रामीणों को बताया गया कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है।टीम ने लोगों से अपील की कि वे नशे के खिलाफ जागरूक रहें और अपने आसपास नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त या अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें। इससे समय रहते उचित कार्रवाई की जा सकेगी। हांसी पुलिस का उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाकर स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त समाज का निर्माण करना है।::::::::::नशा व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। ग्रामीण अपने बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। स्वयं भी नशे से बचें और आसपास नशीले पदार्थों से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। नशे के खिलाफ जनसहयोग बेहद जरूरी है। - विनोद कुमार, एसपी।