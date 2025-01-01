बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस पर विशेष : प्रकृति की गोद में आस्था, जीवों की रक्षा में जीवन, गुरु जांभोजी महाराज ने 1485 में 29 नियमों के साथ रखी थी बिश्नोई पंथ की नींव

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आदमपुर। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जल संकट और पर्यावरण असंतुलन के बढ़ते खतरे से जूझ रही है तब प्रकृति को बचाना मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हो गया है। ऐसे समय में बिश्नोई समाज सदियों पुरानी उस परंपरा का ध्वजवाहक बना हुआ है जिसमें प्रकृति की पूजा केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन का मूल संस्कार है।करीब 541 वर्ष पहले गुरु जांभोजी महाराज ने विक्रम संवत 1542 (वर्ष 1485) में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को राजस्थान के ऐतिहासिक समराथल धोरा पर बिश्नोई पंथ की स्थापना कर प्रकृति, वन्यजीव और मानव जीवन के सह-अस्तित्व का ऐसा दर्शन दिया था जिसकी प्रासंगिकता आज पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है।गुरु जांभोजी ने अनुयायियों को 29 नियमों की आचार संहिता दी जिससे पंथ का नाम बिश्नोई पड़ा। इनमें स्वच्छता, सात्विक खान-पान, ईश्वर भक्ति, सदाचार, मांस-मदिरा और नशे का त्याग प्रमुख हैं। इसके साथ ही हरे पेड़ों की कटाई पर रोक, जीव दया और पानी छानकर पीने जैसे नियमों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को धार्मिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया गया।आदमपुर, सदलपुर, सीसवाल, खैरमपुर, महलसरा और मोठसरा सहित आसपास के क्षेत्रों में बिश्नोई समाज हिरण, चिंकारा, मोर और अन्य वन्यजीवों को परिवार के सदस्य की तरह मानता है। उनकी रक्षा के लिए समाज के लोग सदैव तत्पर रहते हैं। समाज में दाह संस्कार के स्थान पर भू-समाधि की परंपरा भी है ताकि अंतिम संस्कार में लकड़ियों की खपत कम हो और पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। संवादबिश्नोई समाज के इतिहास में वर्ष 1730 का खेजड़ली बलिदान पर्यावरण संरक्षण की अमर गाथा है। जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें अपनी बांहों में भर लिया। उनके नेतृत्व में 363 महिला-पुरुषों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अमृता देवी का संदेश था- ''सिर सांटै रूंख रहे तो भी सस्तो जाण।'' यानी यदि एक पेड़ बचाने के लिए सिर भी कटाना पड़े, तो भी यह सौदा बहुत सस्ता है। इसी बलिदान की स्मृति में भाद्रपद में खेजड़ली में वृक्ष मेला आयोजित होता है।बिश्नोई पंथ स्थापना दिवस पर मंडी आदमपुर, असरावां, सीसवाल, खैरमपुर, महलसरा, सदलपुर और भाणा सहित आसपास के गांवों के मंदिरों और धर्मशालाओं में हवन-यज्ञ, पाहल, गुरुवाणी पाठ और भजन-कीर्तन होंगे। श्रद्धालु विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण के लिए आहुतियां देंगे। समाज के प्रबुद्धजन और युवा गुरु जांभोजी महाराज के 29 नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करने तथा प्रकृति और वन्यजीवों की रक्षा का संकल्प दोहराएंगे।