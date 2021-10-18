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हिसार। नगर निगम हाउस की शुक्रवार को प्रस्तावित विशेष बैठक ऐन वक्त पर स्थगित कर दी गई। बैठक दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन पार्षदों को ढाई घंटे पहले ही व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी सूचना दे दी गई। बैठक स्थगित करने के पीछे प्रशासनिक कारण बताए गए हैं, हालांकि सदन में संभावित हंगामे की आशंका को भी इसकी वजह माना जा रहा है।बैठक के एजेंडे में सबसे अहम प्रस्ताव मॉडल टाउन स्थित मुंशी प्रेमचंद पुस्तकालय का नाम बदलकर गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर करने का था। इस प्रस्ताव को लेकर शहर के साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और पार्षदों के एक वर्ग में पहले से विरोध के स्वर उठ रहे थे। ऐसे में बैठक में तीखी बहस और हंगामे के आसार थे।इसके अलावा बैठक में शहर के विकास कार्यों पर भी चर्चा होनी थी। प्रत्येक वार्ड में 50-50 लाख रुपये की लागत से करवाए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव एजेंडे में शामिल थे। फिलहाल नगर निगम प्रशासन ने बैठक की अगली तारीख घोषित नहीं की है।