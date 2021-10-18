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डीसी महेंद्र पाल सोमवार को कैंप कार्यालय में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ले रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।बैठक में सड़क हादसों, ब्लैक स्पॉट, हिट एंड रन एक्ट-2022 और अवैध खनन से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में धुंध बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा अधिक रहेगा। ऐसे में संबंधित विभाग पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। दुर्घटना संभावित स्थानों और ब्लैक स्पॉट की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य करवाए जाएं।उन्होंने सड़कों पर व्हाइट स्ट्रिप, रोड मार्किंग, साइन बोर्ड और चेतावनी संकेत लगाने का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही रिफ्लेक्टर और नाइट विजन लाइट लगाने को कहा, ताकि रात और धुंध के दौरान वाहन चालकों को सड़क स्पष्ट दिखाई दे सके।बैठक में लाडवा से डाबड़ा-बगला रोड, किरमारा रोड, हांसी-बरवाला रोड, बरवाला-हांसी रोड, कोहली रोड, भिवानी-हांसी रोड, राजगढ़ रोड, दिल्ली रोड, एनएच-52, सुरेवाला चौक-भिवानी रोड, गैबीपुर पुल, बरवाला चुंगी, रूपाणा से तलवंडी बादशाहपुर रोड, मुंढाल फ्लाईओवर सर्विस रोड, आरओबी उकलाना, कैंट एरिया और कैमेरी रोड सहित अन्य दुर्घटना संभावित मार्गों की समीक्षा की गई। डीसी ने संबंधित विभागों को इन मार्गों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार करवाने को कहा।उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत कट बंद करवाने, सड़कों के किनारे झुकी पेड़ों की शाखाएं, झाड़ियां और अतिरिक्त वनस्पति हटाने तथा जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सड़कों के गड्ढे भरने, सीवरेज और ड्रेनेज की समस्याओं का समाधान करने के साथ खराब ट्रैफिक लाइट ठीक करवाने को भी कहा।अक्तूबर 2026 में आरटीए विभाग ने 308 चालान किए। इनके माध्यम से 91 लाख 26 हजार 500 रुपये की राशि वसूली गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शालिनी चेतल, एसडीएम ज्योति मित्तल, नगराधीश रोहित कुमार, आरटीओ, जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।- ड्राइविंग नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।- ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों के चालान करें।- सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की सक्रियता सुनिश्चित करें।- स्कूल वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा मानकों की नियमित जांच करवाएं।- सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में भेजें।उपायुक्त ने हिट एंड रन एक्ट के तहत पीड़ितों और उनके परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि से जुड़े मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द सहायता मिल सके।माइनिंग टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में अवैध खनन और खनन सामग्री के अनधिकृत परिवहन को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। डीसी ने अवैध खनन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही बालू और रेत के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने को कहा।नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने सड़कों पर सफेद पट्टी लगाने का काम शुरू कर दिया है। सोमवार को शहर में करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में सफेद पट्टी लगाने का काम पूरा किया गया।