Hisar News: लेफ्टिनेंट बनीं टोहाना की बेटी आज राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:07 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:07 PM IST
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टोहाना। नया बाजार क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय हमीशा कथूरिया ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के दम पर भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी।
नौसेना में अधिकारी बनने के बाद हमीशा को महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिली है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली हमीशा की सफलता क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनी है।
हमीशा के पिता दीवान चंद कथूरिया दुकानदार हैं और माता सुनीता कथूरिया गृहिणी हैं। परिवार में एक बहन और एक भाई भी है। हमीशा ने टोहाना से विज्ञान संकाय में पढ़ाई की। बचपन से ही देश सेवा का सपना संजोने वाली हमीशा ने इसे साकार करने के लिए वर्षों तक अनुशासन और कठिन परिश्रम के साथ तैयारी की।
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हमीशा के अनुसार, उनकी सफलता के पीछे निरंतर मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प रहा है। नौसेना में अधिकारी बनने के लिए समर्पण, साहस और जिम्मेदारी की भावना जरूरी है। उन्होंने अपने लक्ष्य को सामने रखकर हर चुनौती का सामना किया और आखिरकार सफलता हासिल की।
बेटी की उपलब्धि पर परिजन अभिभूत, मिल रहीं बधाइयां
हमीशा की उपलब्धि पर उनके माता-पिता बेहद गौरवान्वित हैं। उन्होंने कहा कि बेटी ने बचपन से ही देश सेवा का सपना देखा था और उसे पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत की। आज उसकी सफलता ने पूरे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वहीं दैनिक रेल यात्री एसोसिएशन के प्रधान राजेश नागपाल ने कहा कि टोहाना की बेटी का भारतीय नौसेना में अधिकारी बनना पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है। परिजनों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने हमीशा को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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नौसेना में अधिकारी बनने के बाद हमीशा को महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिली है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली हमीशा की सफलता क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनी है।
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हमीशा के पिता दीवान चंद कथूरिया दुकानदार हैं और माता सुनीता कथूरिया गृहिणी हैं। परिवार में एक बहन और एक भाई भी है। हमीशा ने टोहाना से विज्ञान संकाय में पढ़ाई की। बचपन से ही देश सेवा का सपना संजोने वाली हमीशा ने इसे साकार करने के लिए वर्षों तक अनुशासन और कठिन परिश्रम के साथ तैयारी की।
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हमीशा के अनुसार, उनकी सफलता के पीछे निरंतर मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प रहा है। नौसेना में अधिकारी बनने के लिए समर्पण, साहस और जिम्मेदारी की भावना जरूरी है। उन्होंने अपने लक्ष्य को सामने रखकर हर चुनौती का सामना किया और आखिरकार सफलता हासिल की।
बेटी की उपलब्धि पर परिजन अभिभूत, मिल रहीं बधाइयां
हमीशा की उपलब्धि पर उनके माता-पिता बेहद गौरवान्वित हैं। उन्होंने कहा कि बेटी ने बचपन से ही देश सेवा का सपना देखा था और उसे पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत की। आज उसकी सफलता ने पूरे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वहीं दैनिक रेल यात्री एसोसिएशन के प्रधान राजेश नागपाल ने कहा कि टोहाना की बेटी का भारतीय नौसेना में अधिकारी बनना पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है। परिजनों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने हमीशा को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।