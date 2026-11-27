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नहरों और सड़कों के किनारे प्राकृतिक रूप से उगे भांग व अन्य नशीले पौधों को भी नष्ट किया जाएगा। डीसी डॉ. विवेक भारती ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिलास्तरीय नार्को समन्वय समिति (एनकोर्ड) की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए।डीसी ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इसके खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाना होगा। गांवों और शहरों में पहले से गठित टीमों को सक्रिय कर जागरूकता अभियान चलाएं। प्रत्येक उपमंडल में इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। नशीले पौधों को नष्ट करने के बाद इसकी रिपोर्ट समय पर भेजें।एसपी निकिता खट्टर ने सभी विभागों से नशा विरोधी गतिविधियों की नियमित रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के साथ गांवों में जागरूकता अभियान भी चला रही है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने के निर्देशडीसी ने शिक्षा विभाग को स्कूलों और कॉलेजों को ड्रग फ्री कैंपस बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए प्राचार्यों की जिम्मेदारी तय करने और युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। शिक्षण संस्थानों के आसपास दुकानों की नियमित जांच करने तथा मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के निर्देश भी दिए।