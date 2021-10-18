Hisar News: विद्युत नगर डिस्पेंसरी में महिलाकर्मी से मारपीट का आरोपी फार्मासिस्ट निलंबित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:03 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:03 AM IST
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हिसार। विद्युत नगर डिस्पेंसरी में महिला कर्मचारी से मारपीट के मामले में आखिरकार घटना के 22 दिन बाद आरोपी फार्मासिस्ट संदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया। चीफ इंजीनियर (प्रशासन) के निर्देश पर एसई (प्रशासन) ने निलंबन आदेश जारी किए। इससे पहले पीड़ित एएनएम ने पुलिस, महिला आयोग और निगम के उच्चाधिकारियों को शिकायत की थी।
जानकारी के अनुसार 4 नवंबर को एचकेआरएन के तहत कार्यरत एएनएम और फार्मासिस्ट संदीप कुमार के बीच दवा लिखने को लेकर बहस हुई थी। शाम को छुट्टी के बाद दोनों के बीच फिर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान संदीप कुमार ने एएनएम से गाली-गलौच करते हुए मारपीट की। साथी कर्मचारियों ने बीचबचाव कर उसे छुड़वाया और सिविल अस्पताल पहुंचाया।
5 नवंबर की शाम को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एएनएम ने सेक्टर 9-11 पुलिस को लिखित शिकायत दी। इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद एएनएम ने महिला आयोग और डीएचबीवीएन के उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजी। वीरवार को निगम प्रबंधन की ओर से आरोपी के निलंबन आदेश जारी किए गए।
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डिस्पेंसरी में 11 कर्मचारियों का स्टाफ, पांच महिलाएं
विद्युत नगर डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर सहित 11 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें पांच महिलाकर्मी हैं। स्टाफ में एक सीनियर फार्मासिस्ट, दो फार्मासिस्ट, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक असिस्टेंट, एक एलडीसी, एक एएनएम और सेवादार शामिल हैं। डिस्पेंसरी प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 9 से शाम पांच बजे तक खुलती है।
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जानकारी के अनुसार 4 नवंबर को एचकेआरएन के तहत कार्यरत एएनएम और फार्मासिस्ट संदीप कुमार के बीच दवा लिखने को लेकर बहस हुई थी। शाम को छुट्टी के बाद दोनों के बीच फिर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान संदीप कुमार ने एएनएम से गाली-गलौच करते हुए मारपीट की। साथी कर्मचारियों ने बीचबचाव कर उसे छुड़वाया और सिविल अस्पताल पहुंचाया।
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5 नवंबर की शाम को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एएनएम ने सेक्टर 9-11 पुलिस को लिखित शिकायत दी। इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद एएनएम ने महिला आयोग और डीएचबीवीएन के उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजी। वीरवार को निगम प्रबंधन की ओर से आरोपी के निलंबन आदेश जारी किए गए।
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डिस्पेंसरी में 11 कर्मचारियों का स्टाफ, पांच महिलाएं
विद्युत नगर डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर सहित 11 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें पांच महिलाकर्मी हैं। स्टाफ में एक सीनियर फार्मासिस्ट, दो फार्मासिस्ट, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक असिस्टेंट, एक एलडीसी, एक एएनएम और सेवादार शामिल हैं। डिस्पेंसरी प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 9 से शाम पांच बजे तक खुलती है।