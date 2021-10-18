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जानकारी के अनुसार 4 नवंबर को एचकेआरएन के तहत कार्यरत एएनएम और फार्मासिस्ट संदीप कुमार के बीच दवा लिखने को लेकर बहस हुई थी। शाम को छुट्टी के बाद दोनों के बीच फिर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान संदीप कुमार ने एएनएम से गाली-गलौच करते हुए मारपीट की। साथी कर्मचारियों ने बीचबचाव कर उसे छुड़वाया और सिविल अस्पताल पहुंचाया।5 नवंबर की शाम को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एएनएम ने सेक्टर 9-11 पुलिस को लिखित शिकायत दी। इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद एएनएम ने महिला आयोग और डीएचबीवीएन के उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजी। वीरवार को निगम प्रबंधन की ओर से आरोपी के निलंबन आदेश जारी किए गए।विद्युत नगर डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर सहित 11 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें पांच महिलाकर्मी हैं। स्टाफ में एक सीनियर फार्मासिस्ट, दो फार्मासिस्ट, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक असिस्टेंट, एक एलडीसी, एक एएनएम और सेवादार शामिल हैं। डिस्पेंसरी प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 9 से शाम पांच बजे तक खुलती है।