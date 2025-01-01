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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जम्मू विश्वविद्यालय ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 114 रन बनाए। शंतुल रैना ने 70 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए लुवास की टीम 102 रन पर सिमट गई। शंतुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए कश्मीर विश्वविद्यालय (केयू) के नदीम डार को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला।समापन समारोह में स्कास्ट-जम्मू के कुलपति प्रो. बीएन त्रिपाठी ने विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। इससे पहले सेमीफाइनल में लुवास ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।प्रतियोगिता का आयोजन प्रो. सुधाकर द्विवेदी और एस्टेट अधिकारी इंजीनियर केवल के रैना के मार्गदर्शन में हुआ। इस अवसर पर जम्मू विश्वविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉ. दाऊद इकबाल बाबा सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे।