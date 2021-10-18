विज्ञापन

सीआईए पुलिस ने शनिवार को बाडोपट्टी टोल प्लाजा के पास खेतों में सुनसान जगह पर प्रदीप को मुठभेड़ में दबोचा था। सीआईए पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी प्रदीप ने गांव समैण पुट्ठी निवासी कालिया के साथ मिलकर कई वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर आईएमटी रोहतक थाना क्षेत्र में 22 अक्तूबर 2026 को एक स्कूल संचालक से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। रकम नहीं देने पर 9 नवंबर की रात स्कूल के बोर्ड पर फायरिंग की थी। इसके बाद करनाल के मधुबन थाना क्षेत्र में एक सरपंच से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।प्रदीप और कालिया का इरादा हिसार में दहशत फैलाकर अपना गैंग खड़ा करने का था। वे यहां नलवा के एक युवक और सेक्टर-9-11 में अन्य व्यक्ति हत्या करने के इरादे से आए थे। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर वे रंगदारी मांगने के लिए दहशत फैलाना चाहते थे। सीआईए इंचार्ज कर्मजीत ने बताया कि कालिया अपने साथी प्रदीप के लिए हथियार लेकर आने वाला था। प्रदीप उसी का इंतजार कर रहा था। उसके पकड़े जाने के बाद कालिया भूमिगत हो गया है। बरवाला पुलिस प्रदीप को सोमवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी।